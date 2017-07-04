Суд наказал амурчанина, забывшего о своем ребенке

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Житель Ромненского района забыл о том, что у него есть ребенок, создав другую семью. Нерадивый отец задолжал своему сыну больше 200 тысяч рублей, при этом всячески скрывал, что у него есть доход. В результате безответственность привела его на скамью подсудимых.

Исполнительное производство о взыскании алиментов с ромненца было возбуждено в августе 2014. Однако родитель не спешил с финансовой помощью ребенку. В октябре 2016 года амурчанина привлекли к административной ответственности по части 1 статьи «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и подвергли наказанию в виде 100 часов обязательных работ, сообщают в пресс-службе УФССП по Амурской области.

Однако меры не возымели действия. Амурчанин отработал рабочим по благоустройству села, но денег для своего сына так и не нашел. За три года долг превысил 236 тысяч рублей. При этом выяснилось, что сельчанин скрывал, что имеет неофициальный доход, – мужчина занимался заготовкой дров.

В марте этого года в отношении амурчанина возбудили уже уголовное дело. 23 июня суд признал его виновным и приговорил к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства. Суд учел, что на иждивении у должника-алиментщика находится маленький ребенок, и назначил наказание условно с испытательным сроком 6 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу 3 июля 2017 года.

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Нино Кохреидзе