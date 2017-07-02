Двое пловцов на Зее чуть не попали под баржу

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

В среду, 5 июля, на реке Зее спасатели предотвратили трагедию. Двое пловцов чуть не попали под баржу. К мужчинам вовремя пришли на помощь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Спасатели Амурского филиала ДВРПСО Максим Тюрморезов и Игорь Щекин патрулировали Зею на катере. Вечером, уже завершая дежурство, они заметили на реке двух мужчин, которые плыли вниз по течению на расстоянии метров 200 друг от друга. Также спасатели обратили внимание на теплоход, который толкал баржу, груженную песком. Судно подавало звуковой сигнал.

«Это были не просто отдыхающие, а пловцы-спортсмены. Они плыли от автомобильного моста вниз по течению. Но делали они это в нарушение правил – прямо по судовому ходу. Это запрещено и чрезвычайно опасно. Плыли пловцы брассом и сигналов, подаваемых с теплохода, не слышали», – рассказывает Максим Тюрморезов.

Расстояние между мужчинами и баржей быстро сокращалось. Возможность обойти пловцов стороной была ничтожна мала: на Зее нынешним летом пониженная водность, ширина судового хода небольшая, а быстро маневрировать груженной песком баржой невозможно.

«Мы прибавили скорость, подошли к первому пловцу. Он очень удивился, когда мы предложили ему сесть в лодку. Он не слышал и не видел баржу. Помогли мужчине забраться в лодку и быстро пошли ко второму, который был от баржи уже на расстоянии десятка метров. Его посадить в лодку не успевали, пловец ухватился за борт, и мы быстро вышли из зоны судового хода», – говорит Максим Тюрморезов.

Мужчины поплыли дальше, но уже на значительном расстоянии от судового хода.

Как сообщало Амур.инфо, в этот же день, 5 июля, на Зее спасли мужчину, который пытался переплыть реку. Похожие случаи происходили также 1 и 2 июля.

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#МЧС #происшествия

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Александр Авдеев