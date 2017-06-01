В Приамурье безопасно купаться только в двух местах

В Амурской области для купания одобрены только два места: официальные пляжи на реке Зее в Свободном и на Амуре в селе Константиновка. Остальные площадки – это места массового отдыха. Плавать здесь запрещено.

Так, в черте Благовещенска работают семь мест массового отдыха, в том числе на реке Амур в районе улиц Мухина и Артиллерийской и в поселке Зазейском. Также площадки оборудованы в переулке Связном, на первом Владимировском озере, в Белогорье и Моховой Пади.

«Скорость течения там более пяти метров в секунду. А при таких скоростях, согласно законодательству, администрации муниципальных образований не имеют права открыть полноценный пляж. Они могут открыть только место массового отдыха у воды. Но в любом случае в этих местах дно обследовано водолазами, проведена очистка подводной части», – говорит главный госинспектор ГИМС Амурской области Иван Воробьев.

Кроме того, в местах массового отдыха с 10 утра до 21 часа вечера дежурят матросы-спасатели.

Районы спичфабрики и спиртзавода Благовещенска – наиболее опасные места для купания. Однако дети приходят к реке без родителей и прыгают с парапетов в воду. Такие же рисковые прыжки подростки делают и с набережной Амура. Однако сейчас река обмелела, и вода отошла далеко от парапета. Безопасность в этих местах обеспечивают матросы-спасатели. Также здесь дежурит катер дальневосточного поисково-спасательного отряда.

Две самых частых причины гибели на воде – это купание в алкогольном опьянении и оставление без присмотра детей во время купания, сообщает информационная служба «Дорожного радио».

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Александр Авдеев