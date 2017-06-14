Жара установила в Приамурье новый рекорд

Жаркая погода, установившаяся в Приамурье, не только не сдает своих позиций, но и бьет новые рекорды. 6 июля установлен новый исторический максимум дня: +36 градусов по Цельсию, сообщили в Амурском гидрометцентре.

Последний раз температурный максимум в регионе в этот день был зафиксирован в 1944 году. Тогда уличные термометры показали +33,7 градуса. Разница с днем сегодняшним – 2,3 градуса.

Причем, по предположениям синоптиков Амурского гидрометцентра, 7 июля, в пятницу, также может быть зафиксирован рекорд. В этот день в Приамурье ожидается +35…+37 градусов.

Как сообщало Амур.инфо, этим летом первый температурный рекорд в Благовещенске был установлен 13 июня – плюс 34 градуса. Второй пришелся на 4 июля – плюс 35 градусов. И, наконец, 5 июля, уличные термометры показали +36,7 градуса.

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Нино Кохреидзе