Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:19 0

Жара установила в Приамурье новый рекорд

Жара установила в Приамурье новый рекорд

Жаркая погода, установившаяся в Приамурье, не только не сдает своих позиций, но и бьет новые рекорды. 6 июля установлен новый исторический максимум дня: +36 градусов по Цельсию, сообщили в Амурском гидрометцентре.

Последний раз температурный максимум в регионе в этот день был зафиксирован в 1944 году. Тогда уличные термометры показали +33,7 градуса. Разница с днем сегодняшним – 2,3 градуса.

Причем, по предположениям синоптиков Амурского гидрометцентра, 7 июля, в пятницу, также может быть зафиксирован рекорд. В этот день в Приамурье ожидается +35…+37 градусов.

Как сообщало Амур.инфо, этим летом первый температурный рекорд в Благовещенске был установлен 13 июня – плюс 34 градуса. Второй пришелся на 4 июля – плюс 35 градусов. И, наконец, 5 июля, уличные термометры показали +36,7 градуса.

Просмотров всего: 1569

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Везде погода жаркая, но кое-где туман: прогноз погоды в Амурской области на 7 июля
Общество 1

В июльскую жару амурский производитель отгружает 7,5 тонны мороженого в сутки

Общество 22

Амурчане из-за аномальной жары могут остаться без света
В России и мире

Дожди и вожди: промокший Жириновский потребовал разогнать Мосгидромет