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сегодня, 14:46 0

Двое благовещенских подростков украли «бесхозные» велосипеды

Двое благовещенских подростков украли «бесхозные» велосипеды
Фото: glavny.tv

Двое подростков 13 и 12 лет, посчитав бесхозными два велосипеда в подъезде одного из домов по улице Лазо в областном центре, решили их украсть. Правда, воришек быстро нашли по горячим следам. Двухколесный транспорт вернули законным владельцам.

О пропавших велосипедах в дежурную часть сообщили сами владельцы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что к пропаже причастны двое несовершеннолетних 2003 и 2005 годов рождения. Предварительно установлено, что они зашли в подъезд дома и, увидев стоящие непристегнутые велосипеды, выкатили их и скрылись с места происшествия, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

В итоге законным владельцам вернули велосипеды, а подростков поставили на учет по делам несовершеннолетних.

Решается вопрос о привлечении к административной ответственности их родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

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#криминал #происшествия

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