Амурчане всё меньше хотят жениться

Средний размер семьи (или как принято называть в статистике – домохозяйства) в Амурской области составляет 2,4 человека. В сельской местности размер домохозяйства немного выше – 2,6 человека. Всего же домохозяйств в Приамурье 334 тысячи, в которые входит 97,4 % всего населения, сообщает Амурстат.

Небольшой средний размер семьи-домохозяйства вызван тем, что 80 % семей в Амурской области насчитывают не более трех человек. Более 28 % – состоят всего из одного человека. В городах ситуация еще хуже: 82,4 % и 77,2 % соответственно.

Около 114,2 тысячи частных домохозяйств имеют детей моложе 18 лет: с одним ребенком – 65,7 %, с двумя – 28 %, тремя и более – 6,3 %.

Семей, в которых есть оба супруга, в Амурской области свыше 75 % от всех семей. Удельный вес неполных семей, состоящих преимущественно из матерей с детьми, составил 21,5 %.

В 2016 году в области на 1 000 заключенных браков приходилось 705 разводов, в 1990 году – 413. За 1990–2016 годы число ежегодно регистрируемых браков уменьшилось с 10 045 до 5 802 (на 42 %), тогда как число разводов – с 4 148 до 4 088 (на 1,4 %).

В 2016 году количество зарегистрированных браков снизилось и составило 5 802 – на 569 меньше по сравнению с 2015 годом. Средний возраст мужчин, зарегистрировавших брак в 2016 году, заметно выше, чем у женщин. Из общего числа вступивших в брак мужчин 1 319 (22,7 %) приходится на мужчин в возрасте до 25 лет, еще 50,3 % вступили в брак в возрасте 25-34 года. Среди женщин 2 067 человек (35,6 %) были моложе 25 лет, а 2 494 человека (43 %) находились в возрасте 25-34 года.

В 2016 году по сравнению с предыдущим годом отмечается незначительное уменьшение количества разводов – на 1,5 %. Пик разводов приходится на возрастную группу 25-34 года, на которую приходится 35 % (у мужчин) и 42 % (у женщин) всех расторгнутых браков. Среди разводящихся пар доля супругов с несовершеннолетними детьми составила 55,6 % – почти на 10 % выше, чем в 2015 году. Из-за распада семей по причине развода 2 966 детей остались без одного из родителей.

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#жизнь

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Василий Кленин