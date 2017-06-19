Медведев рассказал о воровстве ручек в Доме правительства РФ

Фото: kievpravda.com

Российским чиновникам объяснили, почему на заседаниях в Доме правительства на столах вместо ручек лежат карандаши, пишет Life. Тему поднял глава Российского союза промышленников и предпринимателей, бывший вице-премьер Александр Шохин. Он рассказал, что глава кабмина Дмитрий Медведев дал ему исчерпывающее объяснение.

«Я тут у Медведева спросил, почему на важных заседаниях в правительстве не дают ручки, а дают только карандаши. Знаете, какой ответ получил? Воруют ручки, а карандаши нет», – рассказал Шохин, добавив, что ручку спрятать в карман очень легко.

«Это позиция председателя правительства», – не без иронии ответил ему один из участников заседания.

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#российская власть

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Алексей Воскобойников