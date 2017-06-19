Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:47 0

Медведев рассказал о воровстве ручек в Доме правительства РФ

Медведев рассказал о воровстве ручек в Доме правительства РФ
Фото: kievpravda.com

Российским чиновникам объяснили, почему на заседаниях в Доме правительства на столах вместо ручек лежат карандаши, пишет Life. Тему поднял глава Российского союза промышленников и предпринимателей, бывший вице-премьер Александр Шохин. Он рассказал, что глава кабмина Дмитрий Медведев дал ему исчерпывающее объяснение.

«Я тут у Медведева спросил, почему на важных заседаниях в правительстве не дают ручки, а дают только карандаши. Знаете, какой ответ получил? Воруют ручки, а карандаши нет», – рассказал Шохин, добавив, что ручку спрятать в карман очень легко.

«Это позиция председателя правительства», – не без иронии ответил ему один из участников заседания.

Просмотров всего: 137

#российская власть

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Власть 2

Метанольный завод в Сковородине получил господдержку
Власть 87

Опубликован рейтинг влиятельности губернаторов России
В России и мире

Дожди и вожди: промокший Жириновский потребовал разогнать Мосгидромет
Общество 33

Россия выйдет на полное импортозамещение через 5-7 лет