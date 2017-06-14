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сегодня, 14:20 0

«Хуа-Син» сдал два многоквартирных долгостроя в Чигирях

«Хуа-Син» сдал два многоквартирных долгостроя в Чигирях
Фото: gorlovka.today

В Чигирях в эксплуатацию введены два многоквартирных дома (литер 3, литер 4), построенных с привлечением денежных средств дольщиков. Сдачу объектов ждали еще в августе 2016 года, однако достроить их смогли только сейчас.

В ситуацию с домами-долгостроями пришлось вмешаться прокуратуре Амурской области, которая в ходе надзорной деятельности установила, что организацией-застройщиком ООО «Хуа-Син» допущены нарушения сроков ввода в эксплуатацию двух 30-квартирных жилых домов. Практически еще год пришлось ждать своего жилья 60 дольщикам, вложившим в строительство почти 70 миллионов.

«По фактам нарушения сроков сдачи домов и графиков строительства, несвоевременного уведомления дольщиков о переносе сроков строительства в защиту участников долевого строительства прокуратурой Благовещенского района только в текущем году руководителю ООО "Хуа-Син" внесено три представления (рассмотрены, удовлетворены), возбуждено два дела об административном правонарушении по части 1 ст. 9.5 и части 2 ст. 14.28 КоАП РФ (на рассмотрении)», – сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#строительство

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