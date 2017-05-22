В Тынде застрелили вышедшего к людям медведя

Фото: vk.com/vtynde

В четверг, 6 июля, в микрорайоне Таежный в Тынде к людям вышел молодой медведь. Животное заметили рядом с одним из домов. По предварительной информации, косолапый искал еду.

На место была вызвана полиция. Как сообщили ИА «Амур.инфо» в ЕДДС Тынды, стражам порядка пришлось застрелить медведя.

В социальных сетях очевидцы пишут, что медведь появился в микрорайоне сегодня около 12:30. Прибывшие сотрудники полиции сначала пытались отпугнуть животное выстрелами в воздух, чтобы оно ушло обратно в лес. Однако косолапый не испугался, а стал, наоборот, приближаться к людям. Тогда и было принято решение ликвидировать его.

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#животные #происшествия #Тында

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Александр Авдеев