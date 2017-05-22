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сегодня, 14:26 5

В Тынде застрелили вышедшего к людям медведя

В Тынде застрелили вышедшего к людям медведя
Фото: vk.com/vtynde

В четверг, 6 июля, в микрорайоне Таежный в Тынде к людям вышел молодой медведь. Животное заметили рядом с одним из домов. По предварительной информации, косолапый искал еду.

На место была вызвана полиция. Как сообщили ИА «Амур.инфо» в ЕДДС Тынды, стражам порядка пришлось застрелить медведя.

В социальных сетях очевидцы пишут, что медведь появился в микрорайоне сегодня около 12:30. Прибывшие сотрудники полиции сначала пытались отпугнуть животное выстрелами в воздух, чтобы оно ушло обратно в лес. Однако косолапый не испугался, а стал, наоборот, приближаться к людям. Тогда и было принято решение ликвидировать его.

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#животные #происшествия #Тында

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    это же медвежонок, прогнать не смогли???

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    1 час назад

    Предела людской жестокости в раше нет! Сс...а! Да когда ж накажет ОН всех извергов!

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    ПшёлТы

    Предела людской жестокости в раше нет! Сс...а! Да когда ж накажет ОН всех извергов!



    поедь, поживи в тынде...

    пожалей зверушек, добряк ты наш ...тока не один едь, а с семьей, чтоб было кому показывать какие они добрые, мишки косолапые...

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    inoy

    это же медвежонок, прогнать не смогли???



    читать умеешь?

    Прибывшие сотрудники полиции сначала пытались отпугнуть животное выстрелами в воздух, чтобы оно ушло обратно в лес. Однако косолапый не испугался, а стал, наоборот, приближаться к людям. Тогда и было принято решение ликвидировать его.(с)

  • квт

    квт
    26 минут назад

    написать можно что угодно! только не верится! молодые медведи пугливые, сразу наверное пристрелили, теперь отмазываются, что пытались отпугнуть

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