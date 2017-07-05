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сегодня, 14:02 0

«Бенефициар» кассовой реформы РФ найден мёртвым в Лондоне

«Бенефициар» кассовой реформы РФ найден мёртвым в Лондоне
Фото: ИТАР-ТАСС

Российский бизнесмен Владимир Щербаков, находившийся в международном розыске по делу БВА Банка о незаконном выводе из РФ более 10 миллиардов рублей, найден мёртвым в Лондоне. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на онлайн-журнал Republic.

Как заявил изданию один из бывших партнёров бизнесмена, Щербаков покончил с собой. В то же время лондонские правоохранители эту информацию пока не подтверждают. 3 июля МВД России прекратило дело в отношении бизнесмена, чьё состояние два года назад Forbes оценивал в полмиллиарда долларов, «за отсутствием состава преступления», а информация о розыске была удалена с сайта Интерпола.

Последним крупным проектом, в котором участвовали аффилированные с Владимиром Щербаковым структуры, стала пресловутая кассовая реформа. Согласно ей, к 1 июля 2017 года весь бизнес в России должен был перейти на кассовые аппараты, которые смогут передавать данные в Федеральную налоговую службу в режиме онлайн. Лицензию на производство фискальных накопителей получило ООО «РИК», бенефициаром которой Щербакова назвал депутат Госдумы Андрей Луговой.

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#происшествия #экономика

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