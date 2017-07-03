Медики прокомментировали случай в перинатальном центре, по которому ведется прокурорская проверка

По случаю, когда в перинатальном центре у молодой роженицы возникли осложнения, медики провели внутреннюю проверку. Об этом рассказали в Амурской областной клинической больнице. В комиссию вошли эксперты Амурской медакадемии. Сейчас дело находится на контроле прокуратуры.

Мать 17-летней благовещенки утверждает, что ее дочь чуть не погибла после того, как ей сделали кесарево сечение в Амурском областном перинатальном центре. У девушки возникло осложнение, и Амурской областной клинической больнице ей удалили матку и маточные трубы. Женщина обратилась с жалобой на действия врачей в прокуратуру.

«По качеству оказания медицинской помощи обратившейся пациентке в перинатальном центре была проведена внутренняя врачебная комиссия, на которую были привлечены сотрудники Амурской медицинской академии в качестве рецензентов. Проведен анализ возможных факторов риска, анализ течения беременности, анализ оказания помощи. В принципе, нам есть, что ответить по обращению матери пациентки, и нам есть, что сказать по поводу просьбы по возбуждению уголовного дела в отношении врачей перинатального центра.

Было оценено качество оказания врачебной помощи. Но на данный момент это дело находится в прокуратуре, и занимается экспертизой компания "СОГАЗ-Мед". После будут сделаны окончательные выводы. Ну а мы со своей стороны, учитывая врачебную тайну и этические аспекты нашей работы, не можем комментировать результаты нашей врачебной комиссии», – пояснила заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Амурской областной клинической больницы Елена Николаева.

После опубликования информации об инциденте с пациенткой перинатального центра в Благовещенске ведомственную проверку провел и амурский минздрав. В официальном ответе указали, что помощь пациентке была оказана в соответствии с законом. Сейчас экспертизу проводят специалисты страховой медицинской компании АО «СОГАЗ-Мед».

Просмотров всего: 123

#здоровье #происшествия

распечатать

Нино Кохреидзе