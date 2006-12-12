Трон из «Игры престолов» установили в горпарке Благовещенска

Фото: vk.com

В городском парке Благовещенска установили железный трон, сделанный из 387 мечей. Каждый благовещенец может посидеть на нем и почувствовать себя правителем Семи Королевств из сериала «Игры престолов». Трон изготовили пять человек из Ассоциации ремесленников Благовещенска и Амурской области.

Руководитель ассоциации Вадим Николаев рассказал, что на создание этого символа власти ушло около трех месяцев. «Его делали два кузнеца, два сварщика и художник-дизайнер. На трон ушло около полутонны листового металла. Из него кузнецы выковали 387 мечей, не считая маленьких клинков», – рассказал Вадим Вячеславович.

Он добавил, что примерная стоимость железного трона с учетом стоимости материалов, работы, использованной энергии, расходных материалов – около 500 тысяч рублей.

Столь дорогой проект мастера организовали для того, чтобы напомнить амурчанам о ремесленном искусстве. «Не только напомнить о себе, но и показать, насколько наша работа может быть интересна, – добавил Вадим Николаев. – Хочется, чтобы молодежь, глядя на подобные произведения, заинтересовалась этой работой».

По его словам, трон в Благовещенске является уникальным. Это единственное по-настоящему железное кресло монарха, так как даже в сериале его сделали из пластика. Ассоциация ремесленников собирает документы, чтобы подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса.

Сейчас трон стоит в городском парке в открытом доступе. Горожане могут сфотографироваться на нем. Рядом работает художник-фотограф Ассоциации, который сделает и профессиональное фото.

Стоять в парке трон будет недолго. Вадим Николаев пояснил, что острия мечей в спинке достаточны острые, поэтому оставлять его без присмотра нельзя. Планируется установить его в каком-нибудь доступном публичном месте: музее или одном из торговых центров. У авторов работы есть даже замысел устроить тур с троном по городам России, вплоть до Москвы.

Кстати, возможно, через пару месяцев к трону присоединится еще один экспонат – кузнецы собираются сделать железного дракона, персонажа этого же сериала. «Сейчас создается его дизайн, – рассказал Вадим Николаев. – Работа ожидается нелегкая: нужно будет ковать чешую дракона. Думаю, работа займет два-три месяца. В наших планах дракон будет иметь два с половиной метра в длину, вес его составит 250-300 килограммов».

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Василий Кленин