Амурчанка утонула в реке в Пояркове

Фото: vladtime.ru

В амурском селе Поярково 4 июля на берегу реки скончалась женщина. Ее вытащили из воды, когда она начала тонуть. Помочь женщине не смогли, она умерла до приезда медиков.

В пресс-службе МЧС по Амурской области информацию о смерти амурчанки подтвердили. А в администрации поярковского сельсовета рассказали, что уже пришли данные экспертизы, подтверждающие, что женщина утонула.

Как сообщало Амур.инфо, 5 июля в Амуре утонул 20-летний парень молодой человек. Трагедия произошла в районе улицы Пионерской. Тело пока не найдено. А на Зее спасатели вовремя подоспели на помощь благовещенцу, решившему переплыть реку. Мужчина, не рассчитав свои силы, едва не утонул.

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Нино Кохреидзе