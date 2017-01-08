Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:39 0

Амурчанка утонула в реке в Пояркове

Амурчанка утонула в реке в Пояркове
Фото: vladtime.ru

В амурском селе Поярково 4 июля на берегу реки скончалась женщина. Ее вытащили из воды, когда она начала тонуть. Помочь женщине не смогли, она умерла до приезда медиков.

В пресс-службе МЧС по Амурской области информацию о смерти амурчанки подтвердили. А в администрации поярковского сельсовета рассказали, что уже пришли данные экспертизы, подтверждающие, что женщина утонула.

Как сообщало Амур.инфо, 5 июля в Амуре утонул 20-летний парень молодой человек. Трагедия произошла в районе улицы Пионерской. Тело пока не найдено. А на Зее спасатели вовремя подоспели на помощь благовещенцу, решившему переплыть реку. Мужчина, не рассчитав свои силы, едва не утонул.

Просмотров всего: 412

#отдых #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

«Бенефициар» кассовой реформы РФ найден мёртвым в Лондоне
Общество

Медики прокомментировали случай в перинатальном центре, по которому ведется прокурорская проверка
Общество 1

Трон из «Игры престолов» установили в горпарке Благовещенска
Происшествия

Троих мужчин, пропавших на реке в Зейском районе, ищут спасатели