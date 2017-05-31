Обмен книгами через холодильники наладили в Кузбассе

Фото: news.vse42.ru

На улицах Новокузнецка появятся холодильники, в которых будут находиться бесплатные книги для всех желающих. При этом любой человек сможет принести и положить свою книгу для других горожан. Таким образом муниципалитет решил наладить буккроссинг в городе, сообщает VSE42.Ru.

Думая, каким быть уличным хранилищам для книг, новокузнецкие власти решили подойти к этому вопросу с креативной стороны. Так родилась идея вместо привычных шкафов установить старые холодильники. Инициаторы проекта планируют установить необычные книжные стеллажи в самых разных районах города.

«Одна точка уже создана, в Арт-сквере. Мы получили грант на проект и будем раскрашивать все холодильники в яркие цвета», – рассказала создатель проекта Анастасия Егорова.

Буккроссинг – хобби и общественное движение, действующее по принципу социальных сетей и близкое к флешмобу. Человек, прочитав книгу, оставляет её в общественном месте (парк, кафе, поезд, библиотека, станция метро), для того, чтобы другой, случайный человек мог эту книгу найти и прочитать.

В Благовещенске идея буккроссинга успешно прижилась – специальные шкафы для книгообмена стоят на площади Общественно-культурного центра, в горпарке и некоторых других точках города.

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#жизнь #культура

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Алексей Воскобойников