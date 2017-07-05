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Везде погода жаркая, но кое-где туман: прогноз погоды в Амурской области на 7 июля

Везде погода жаркая, но кое-где туман: прогноз погоды в Амурской области на 7 июля
Фото: Dezinfo.net

7 июля, в пятницу, в Амурской области по-прежнему будет малооблачно. Но на севере жару разбавит гроза. Ночью в отдельных районах опустится туман. Юго-западный ветер разовьет скорость до 6, местами до 11 метров в секунду. Ночью температура поднимется до +19...+24 градусов. Днем станет жарко – +33...+38 градусов.

В Благовещенске такая же жара: ночью +22...+24, днем – +35...+37 градусов. При этом будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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