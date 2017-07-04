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В Благовещенске суд рассмотрит дело об использовании символики мультсериала «Маша и Медведь»

В Благовещенске суд рассмотрит дело об использовании символики мультсериала «Маша и Медведь»

В Арбитражный суд Амурской области обратилось ООО «Маша и Медведь». Компания обладает правами на символику, связанную с мультсериалом «Маша и Медведь». Правообладателя не устраивает, что эту символику нелегально используют продавцы товаров в Благовещенске.

«(…) правообладатель считает, что данные товары являются контрафактными», – поясняет суд позицию правообладателя.

Нарушения со стороны продавцов в областной столице были выявлены в 2014 году, в ходе проведения закупок в торговых точках города. ООО «Маша и Медведь» требует взыскать с продавцов компенсации в размере 10 000 рублей за каждый выявленный факт нарушений. Цены поданных исков составляют от 10 000 до 100 000 рублей.

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#закон #суды #ТВ #торговля

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