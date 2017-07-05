Метанольный завод в Сковородине получил господдержку
Минвостокразвития России решил поддержать метанольный завод ОАО «Технолизинг», который является потенциальным резидентом созданной ТОР «Свободный». Инвестиционный проект по созданию производства метанола в Сковородине включен в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».
Строительство метанольного завода оценивается в 37,5 миллиарда рублей, часть из которых инвестором уже вложена. Предполагается создание 234 рабочих мест, налоговые поступления за 10 лет планируются в размере 10 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.
Присвоение проекту статуса «программное мероприятие» позволит привлечь внебюджетные средства и повысит его привлекательность для российских и иностранных партнеров.
Также будет разработана персональная «дорожная карта» по поддержке проекта, содержащая набор определённых мер и контрольных событий с информацией об ответственных исполнителях.
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