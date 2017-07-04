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В июльскую жару амурский производитель отгружает 7,5 тонны мороженого в сутки

В июльскую жару амурский производитель отгружает 7,5 тонны мороженого в сутки
Фото: ezhikezhik.ru

В Амурской области увеличились продажи мороженого. Немаловажную роль в этом сыграла жара – столбик термометра в регионе иногда поднимается за отметку 35 градусов. Чтобы охладиться, все больше амурчан покупают себе стаканчик пломбира. В итоге за июнь этого года поставки на прилавки магазинов увеличили на 23 % по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, рассказывает крупный амурский производитель.

За первые дни июля отгрузили вполовину больше мороженого, чем за те же дни прошлого года. Перебоев с ним в магазинах Приамурья нет. По словам производителя, запасы делаются заранее – начиная с апреля. В июне, например, в магазины было поставлено 180 тонн мороженого, если же считать количество порций, то цифра впечатляющая – почти 2 миллиона. А в июле поставки обещают увеличить еще на 15-20 % по сравнению с предыдущим месяцем.

Рост производства этого товара зависит от погодных условий. При температуре выше 35 градусов потребитель все чаще хочет порадовать себя прохладным лакомством. И заявок от магазинов поступает в этот период больше. На этой неделе в среднем в день на продажу по области отгружают до 7,5 тонны, комментирует производитель.

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#жизнь #погода #производство

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    49 минут назад

    Только вот интересно, из чего его делают?

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