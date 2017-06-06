Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:26 4

В строительстве Амурского ГПЗ примет участие китайская компания

В строительстве Амурского ГПЗ примет участие китайская компания
Фото пресс-службы правительства Амурской области

НИПИГАЗ и China Gezhouba Group Corporation (CGGC) подписали контракт на выполнение китайской компанией строительных работ и монтажа установок по криогенному разделению газа Амурского газоперерабатывающего завода. На встрече присутствовал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Компания НИПИГАЗ входит в группу СИБУР и управляет строительством Амурского ГПЗ. От имени компании документ подписал председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов, от CGGC – вице-президент Чэнь Сяохуа.

Согласно контракту, CGGC является подрядчиком проведения указанных работ. В качестве основного субподрядчика будет привлечена российская строительная компания, сообщает пресс-служба амурского правительства.

Просмотров всего: 242

#производство #строительство #технологии

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • heoru

    heoru
    1 час назад

    И пи,,,, руским строителям мест не будет

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    почему не будет, будет: ну там просеку очистить и т.п.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Ну, наконец - то. "Газпром" зашел, благодать наступила для амурчан. Тобольские сказки ...

    Рабочие места появились для простых амурчан за 120 тыров зарплаты.

  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    1 час назад

    "В качетсве основного субподряжчика будет русская компания". Как я понял работают русские, а оборудование китайское.

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Жителей нескольких улиц в Тынде на 14 дней оставят без Интернета
Власть

Метанольный завод в Сковородине получил господдержку
Общество 1

В июльскую жару амурский производитель отгружает 7,5 тонны мороженого в сутки

Общество

В ДальГАУ с 2018 года будут готовить новых специалистов – дорожников