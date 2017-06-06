В строительстве Амурского ГПЗ примет участие китайская компания

Фото пресс-службы правительства Амурской области

НИПИГАЗ и China Gezhouba Group Corporation (CGGC) подписали контракт на выполнение китайской компанией строительных работ и монтажа установок по криогенному разделению газа Амурского газоперерабатывающего завода. На встрече присутствовал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Компания НИПИГАЗ входит в группу СИБУР и управляет строительством Амурского ГПЗ. От имени компании документ подписал председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов, от CGGC – вице-президент Чэнь Сяохуа.

Согласно контракту, CGGC является подрядчиком проведения указанных работ. В качестве основного субподрядчика будет привлечена российская строительная компания, сообщает пресс-служба амурского правительства.

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Нино Кохреидзе