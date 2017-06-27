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сегодня, 12:25 27

Опубликован рейтинг влиятельности губернаторов России

Опубликован рейтинг влиятельности губернаторов России
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Александр Козлов занял 83 строчку в июньском рейтинге влияния губернаторов России. За месяц он опустился на три пункта и вошел в замыкающую тройку самых невлиятельных губернаторов России. Рейтинг опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций.

Согласно рейтингу, пятерку лидеров традиционно составляют главы Москвы, Санкт-Петербурга, Чечни, Татарстана и Тюменской области. Среди дальневосточников самым авторитетным считается глава Якутии Егор Борисов. Его позиции в июне также немного пошатнулись: 14 позиция вместо 12-й в мае. Бывший амурский губернатор, ныне руководящий Сахалинской областью Олег Кожемяко, напротив, прибавил один пункт и разместился на 20 месте. Замыкает тройку лидеров ДФО губернатор Камчатского края Владимир Илюхин – он 25-й.

Положение хабаровского губернатора Вячеслава Шпорта слегка пошатнулось, как и глава Приамурья, он утратил три пункта – с 33 на 36. А вот главы Приморья и Чукотки в июне резко прибавили: Владимир Миклушевский поднялся с 73 места на 65-е, а Роман Копин – с 72-го на 66-е.

Ниже Александра Козлова в июньском рейтинге находятся губернатор ЕАО Александр Левинталь и глава Калмыкии Алексей Орлов.

Просмотров всего: 1542

#губернатор #областная власть #российская власть

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Комментарии
Показать все (27) Обсудить на форуме
  • Мораль

    Мораль
    1 час назад

    Интересно как считали. Новость что инвистиционный климат подняли на 40 пунктов неделю назад была. Газ через нас идет тоже из-за него. Странно как то

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    Тоже интересна логика этого рейтинга

  • Внучка деда

    Внучка деда
    1 час назад

    Вот если бы публиковались рейтинги, которые составляет Администрация Президента, то было бы действительно посмотреть кто там и где, а пока информационные агентства составляют рейтинги влиятельности губернаторов самостоятельно, на основании опросов неких там "экспертов" - серьёзно к ним относиться не стоит.

  • троль здесь

    троль здесь
    1 час назад

    Мораль

    Интересно как считали. Новость что инвистиционный климат подняли на 40 пунктов неделю назад была. Газ через нас идет тоже из-за него. Странно как то



    газ идёт через нашу область потому что газпром так решил, а не губер

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    1 час назад

    Все верно! Как есть - так и подсчитали. И проплаченные кремлеботы не помогли. Может быть, начать что-то менять в области? Например, подобрать команду реально разбирающихся в экономике специалистов, а не кричащих "одобрямс" чиновников и "эффективных" всегда согласных менеджеров... Не верю, что их нет в области. Просто они не всегда говорят то, что от них хочет услышать Козлов...

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    За такую работу ведроботов выгонять нужно пинком под зад и без денежного довольствия. Не справляются. Видимо даже завтрак с блогерами не помог.

    Что делать - то? ...

  • Johnny_B

    Johnny_B
    1 час назад

    это ничего, губернатор ща замутит свой собственный рейтинг, с блекджеком и шлюхами с соцопросами и радостными амурчанами.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Народ и партия едины! Под этот лозунг нас имели, имеют и будут иметь пока похмельный синдром 1917 года не пройдет.

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Хороший и правдивый рейтинг.

    Наверное единственный честный из всех которые нам прививает власть.

  • Вицли

    Вицли
    1 час назад

    NatashaBlag

    Все верно! Как есть - так и подсчитали. И проплаченные кремлеботы не помогли. Может быть, начать что-то менять в области? Например, подобрать команду реально разбирающихся в экономике специалистов, а не кричащих "одобрямс" чиновников и "эффективных" всегда согласных менеджеров... Не верю, что их нет в области. Просто они не всегда говорят то, что от них хочет услышать Козлов...



    давай, начинай...

  • sinoptik

    sinoptik
    1 час назад

    NatashaBlag

    Все верно! Как есть - так и подсчитали. И проплаченные кремлеботы не помогли. Может быть, начать что-то менять в области? Например, подобрать команду реально разбирающихся в экономике специалистов, а не кричащих "одобрямс" чиновников и "эффективных" всегда согласных менеджеров... Не верю, что их нет в области. Просто они не всегда говорят то, что от них хочет услышать Козлов...



    чтобы подсчитать, нужно собрать информацию. У кого-то спросить. Отсюда вопрос -кого опрашивали. Если всепропальщиков на форумах, то удивительно что рейтинг не составляет минус 100. Всепропальщикам-то виднее как работать и руководить.

    Фигня это рейтинг. А проплаченные кремлеботы исключительно плод вашей фантазии.

  • Витком

    Витком
    1 час назад

    ну ты же реально существуешь,значит не фантазии

  • Внучка деда

    Внучка деда
    1 час назад

    Для того, чтоб работа в области была эффективной, нужно плотное взаимодействие региональных властей с депутатами федерального уровня. Пока товарищ Абрамов будет заниматься вредительством и продолжать КРИТИКОВАТЬ власть, а не работать с ней в одной связке, рейтинги области будут не самыми радужными.

  • sinoptik

    sinoptik
    1 час назад

    Витком

    ну ты же реально существуешь,значит не фантазии



    ))))))) нравятся мне форумчане. Имеешь отличное от толпы мнение - кремлебот. Да и правда, чего заморачиваться.

  • vertex

    vertex
    58 минут назад

    Действительно, кремлеботы и трушеботы одни с абрамоботами, а простым людям со своими комментариями куда?

    И почему нет кобызоботов и ищенкоботов?

  • 55

    55
    58 минут назад

    Да тут все очевидно, бодряк он и в Африке бодряк.

  • Витком

    Витком
    56 минут назад

    синоптик, а ты где сам проживаешь? Похоже,что не здесь

  • архивная

    архивная
    52 минуты назад

    Козлов-губернатор,как раз очень плотно взаимодействовал с федеральными властями,это прослеживается в его отчете за 2016 год,а толку от его деятельности ноль,вот и опустили его в рейтинге,на почетное третье место снизу,все правильно.

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    52 минуты назад

    Витком

    синоптик, а ты где сам проживаешь? Похоже,что не здесь



    Персонаж он не местный, работает удаленно. Потому и не в курсе, что амурский белый дом ничего конкретного, исключая предвыборного заказа на пропаганду своих несуществующих успехов, не в состоянии организовать.

  • Петрович Я

    Петрович Я
    47 минут назад

    Разогнать бы эти агентства - сборище бездельников и интриганов

  • Совет

    Совет
    43 минуты назад

    Петрович Я

    Разогнать бы эти агентства - сборище бездельников и интриганов



    Правду делают для себя и себе подобных. Болтуны за бабло

  • СаняCh

    СаняCh
    43 минуты назад

    Внучка деда

    Для того, чтоб работа в области была эффективной, нужно плотное взаимодействие региональных властей с депутатами федерального уровня. Пока товарищ Абрамов будет заниматься вредительством и продолжать КРИТИКОВАТЬ власть, а не работать с ней в одной связке, рейтинги области будут не самыми радужными.



    Выгодно Абрамову игнорировать проблемы области по партийным соображениям. Жаль что Иван о народе в это время не думает

  • Петрович Я

    Петрович Я
    42 минуты назад

    Совет, болтуны за бабло кого хочешь в лидеры пропихнут. Все зависит от суммы

  • sinoptik

    sinoptik
    40 минут назад

    Витком

    синоптик, а ты где сам проживаешь? Похоже,что не здесь



    здесь я живу, здесь)))) Просто если глаза не залиты злостью и пессимизмом, можно увидеть много хорошего.

    Никто не отрицает что есть огромное количество проблем и в области и в стране. А где их нет? А как решаются эти проблемы, сколько сил, денег, нервов на это тратиться - нам отсюда не видно. Бездоказательно обвинять руководство области - много ума не надо. Чего проще сказать "все воруют, ничего не делают" и стать крутой оппозицией.

  • sinoptik

    sinoptik
    33 минуты назад

    NatashaBlag

    Витком

    синоптик, а ты где сам проживаешь? Похоже,что не здесь



    Персонаж он не местный, работает удаленно.



    )))) Вот о чем и разговор. Информации, знаний ноль, а сопли пузырями от собственных выводов и значимости - на метр впереди)))

  • Вицли

    Вицли
    24 минуты назад

    sinoptik

    NatashaBlag

    Витком

    синоптик, а ты где сам проживаешь? Похоже,что не здесь



    Персонаж он не местный, работает удаленно.



    )))) Вот о чем и разговор. Информации, знаний ноль, а сопли пузырями от собственных выводов и значимости - на метр впереди)))



    Тихо Алексей, тихо. Вы уже свою кремлевскую зарплату на сегодня отработали.

  • Грецкий Орех

    Грецкий Орех
    10 минут назад

    Мораль

    Интересно как считали. Новость что инвистиционный климат подняли на 40 пунктов неделю назад была. Газ через нас идет тоже из-за него. Странно как то



    И правда не понятно. Хоть бы подробности отчета скинули. Я вам такой рейтинг за 5 минут состряпаю

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