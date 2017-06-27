Опубликован рейтинг влиятельности губернаторов России

Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Александр Козлов занял 83 строчку в июньском рейтинге влияния губернаторов России. За месяц он опустился на три пункта и вошел в замыкающую тройку самых невлиятельных губернаторов России. Рейтинг опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций.

Согласно рейтингу, пятерку лидеров традиционно составляют главы Москвы, Санкт-Петербурга, Чечни, Татарстана и Тюменской области. Среди дальневосточников самым авторитетным считается глава Якутии Егор Борисов. Его позиции в июне также немного пошатнулись: 14 позиция вместо 12-й в мае. Бывший амурский губернатор, ныне руководящий Сахалинской областью Олег Кожемяко, напротив, прибавил один пункт и разместился на 20 месте. Замыкает тройку лидеров ДФО губернатор Камчатского края Владимир Илюхин – он 25-й.

Положение хабаровского губернатора Вячеслава Шпорта слегка пошатнулось, как и глава Приамурья, он утратил три пункта – с 33 на 36. А вот главы Приморья и Чукотки в июне резко прибавили: Владимир Миклушевский поднялся с 73 места на 65-е, а Роман Копин – с 72-го на 66-е.

Ниже Александра Козлова в июньском рейтинге находятся губернатор ЕАО Александр Левинталь и глава Калмыкии Алексей Орлов.

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Василий Кленин