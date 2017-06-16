Троих мужчин, пропавших на реке в Зейском районе, ищут спасатели

4 июля в Приамурье на реке пропали трое мужчин. Один из них ехал на пароме устраиваться на работу и пропал, еще один не вернулся с рыбалки, а третий мог утонуть, когда прыгнул с баржи. Спасатели ведут поиски пропавших на воде по всему Зейскому району.

Один из мужчин пропал во время переправы на пароме через реку Гилюй. По предварительной информации, уроженец Нерюнгри ехал устраиваться на работу в район поселка Берегового и исчез. На поиски пропавшего отправились поисково-спасательная группа. Спасатели в течение двух суток обследовали всю акваторию и береговую линию от паромной переправы до Зейского водохранилища. Поиски результатов пока не дали, сообщает пресс-служба амурского центра ГЗ и ПБ.

В тот же день спасатели получили информацию о пропавшем рыбаке на реке Улэгиркан, недалеко от поселка Тунгала. 3 июля двое амурчан на вездеходе отправились на рыбалку. Внезапно одному из них стало плохо, и он вернулся к оставленному неподалеку вездеходу. Чуть позже он отправился к реке, но своего приятеля там не обнаружил. В течение дня мужчина вел самостоятельные поиски. С 5 июля поиски ведут спасатели. В настоящий момент территория района поисков обследуется с помощью самолета ТВС. После облета местности поиски продолжатся на земле.

В конце недели специалистам предстоит выехать на Зейское водохранилище в район поселка Верхнезейского. Там 4 июля во время отдыха на берегу один из отдыхающих нырнул с баржи, которая находится в 400 метрах от железнодорожного моста. Молодой человек из воды не вынырнул. К обследованию будут привлечены водолазы.

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#происшествия

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Нино Кохреидзе