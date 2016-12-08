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Президент Филиппин пообещал съесть печень террористов, обезглавивших вьетнамских заложников

Президент Филиппин пообещал съесть печень террористов, обезглавивших вьетнамских заложников
Фото: 112.ua

Президент Филиппин Родриго Дутерте, известный своими громкими заявлениями и высказываниями, выступил с угрозами в отношении исламистских боевиков на фоне вооружённого конфликта, развивающегося на острове Минданао. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на Rappler.

«Я съём твою печень, если ты так этого хочешь, я просто добавлю соль и уксус и съем её прямо перед тобой», – заявил филиппинский лидер, обращаясь к представителям группировки «Абу Сайяф» (связана с запрещённой в РФ террористической организацией «Исламское государство»).

С такой угрозой Дутерте выступил после того, как экстремисты обезглавили вьетнамских заложников в городе Басилане.

«Чего вы пытаетесь добиться этими действиями? Вы используете имя Аллаха всуе? Вы используете его имя, чтобы убивать людей таким образом», – обратился к террористам президент Филиппин.

Ранее Дутерте пригрозил тюрьмой всем, кто критикует военное положение в его стране.

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#политика #происшествия

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