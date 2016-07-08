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сегодня, 11:47 5

В День семьи, любви и верности в сквере напротив ЗАГСа пройдет молебен

В День семьи, любви и верности в сквере напротив ЗАГСа пройдет молебен

Молебен об умножении любви и укреплении семьи состоится 8 июля в 12:00 в сквере областного Дома народного творчества у памятника Петру и Февронии. Совершит его руководитель по вопросам семьи, защите материнства и детства иерей Святослав Шевченко.

Прийти могут все, кто хотел бы создать семью или попросить святых покровителей брака об укреплении уже созданного союза, поясняет Благовещенская епархия.

В этот же день во всех храмах Благовещенска пройдут праздничные богослужения. В 9:00 начнется Божественная литургия. А прихожанам в честь праздника в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» будут дарить ромашки – символ праздника.

Кроме того, праздничные мероприятия пройдут на набережной Амура, в городских парках, учреждениях культуры и в территориальных отделах города.

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#культура #праздники #религия

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Комментарии
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  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    1 час назад

    А вы вообще, в курсе, что Петр и Февронья были поженены насильно? А потом разведены. Официально. Церковью. Так кому мы поклоняемся?И что это за такое, разведенных возвели в символ верности!

  • S kak $

    S kak $
    1 час назад



    А потом разведены. Официально. Церковью.



    Разве?

  • Яяна

    Яяна
    1 час назад

    Прочитайте сюжет повести о Петре и Февронии, там все еще хуже. О "любви, семье и верности" она слабо напоминает, точнее там абсолютно ничего из перечисленного нет.

  • Мораль

    Мораль
    1 час назад

    Молитва за любовь семью и верность. Отлично. Зачем молится когда за всё что ты делаешь только ты в ответе. Глупости

  • банбан

    банбан
    1 минута назад

    Все сведения о Петре и Февронии происходят из Повести о Петре и Февронии Муромских — одного из вершин древнерусской литературы XVI века. Составил её в связи с канонизацией Петра и Февронии по заказу митрополита Макария некто инок Ермолай Прегрешный. Однако в Великие четьи-минеи «житие» Петра и Февронии, как отличающееся «исключительной легендарностью» Согласно житию за несколько лет до княжения Пётр убил огненного змея, но испачкался его кровью и заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. Князю во сне было открыто, будто его может исцелить дочь «древолазца» (бортника), добывавшего дикий мед, Феврония, крестьянка деревни Ласково в Рязанской земле. Феврония в качестве платы за лечение пожелала, чтобы князь женился на ней после исцеления, князь пообещал на ней жениться. Феврония исцелила князя, однако он не сдержал своего слова, поскольку Феврония была простолюдинкой. Но в процессе лечения Феврония намеренно не залечила один струп на теле князя, из-за чего болезнь возобновилась, Феврония вновь вылечила Петра, и он был вынужден жениться на ней/сказки в общем

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