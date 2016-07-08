В День семьи, любви и верности в сквере напротив ЗАГСа пройдет молебен

Молебен об умножении любви и укреплении семьи состоится 8 июля в 12:00 в сквере областного Дома народного творчества у памятника Петру и Февронии. Совершит его руководитель по вопросам семьи, защите материнства и детства иерей Святослав Шевченко.

Прийти могут все, кто хотел бы создать семью или попросить святых покровителей брака об укреплении уже созданного союза, поясняет Благовещенская епархия.

В этот же день во всех храмах Благовещенска пройдут праздничные богослужения. В 9:00 начнется Божественная литургия. А прихожанам в честь праздника в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» будут дарить ромашки – символ праздника.

Кроме того, праздничные мероприятия пройдут на набережной Амура, в городских парках, учреждениях культуры и в территориальных отделах города.

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Нино Кохреидзе