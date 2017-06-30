Солнечную электростанцию в виде панды построили в Китае

Фото: news.vse42.ru

В Китае построили необычную солнечную электростанцию – если взглянуть на неё с высоты птичьего полёта, то можно увидеть, что она имеет форму панды. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на Mashable.

Электростанция расположена в провинции Шаньси на севере страны, её мощность составляет 50МВт. Как отметили создатели сооружения, по завершении проекта Panda Green Energy мощность увеличится вдвое.

Авторы удивительного проекта считают, что такая электростанция может вдохновить китайцев на активное использование солнечной энергии, а также привлечёт внимание туристов. Центр молодёжной активности на электростанции, созданный в основном для школьников, будет подробно рассказывать о преимуществах солнечной энергии.

Руководство Panda Green Energy отмечает, что проект реализуется в сотрудничестве с программой развития ООН. Также компания планирует построить подобные электростанции и в других странах Центральной и Юго-Восточной Азии.

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#животные #Китай #энергетика

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Алексей Воскобойников