Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:26 1

Жители амурского села Черниговка лишились своей земли

Жители амурского села Черниговка лишились своей земли

72 жителя села Черниговка Свободненского района подали заявления в суд, потому что у них отняли землю. В 2010 году сельчане – собственники участков – передали ее в пользование СПК «Черниговский», а спустя годы оказалось, что на основании поддельных документов у земли появился новый хозяин. О своей проблеме Ирина Лантухова и Татьяна Будник рассказали в программе «Альфа-канала» «Простые вопросы».

В 2010 году жители Черниговки оформили право собственности на землю. После пайщики передали свои участки в пользование СПК «Черниговский», на то время действовавший на территории села.

Через пять лет, в 2015-м, сельчане получили налоговое уведомление, в котором они значились собственниками участков только восемь месяцев из 12-ти. Жители Черниговки обратились в прокуратуру. Прокурор истребовал документы из налоговой службы, среди которых оказался акт приема-передачи земли обществу с ограниченной ответственностью, которое пришло на смену СПК «Черниговский». Под актом стояли подписи жителей села, хотя, последние утверждают, что ничего не подписывали.

Собственники земли обратились в полицию и в суд с тем, чтобы признать этот акт незаконным. Однако суд вынес решение не в пользу истцов, так как почерковедческая экспертиза была проведена по копиям. Жители села готовы оплатить полноценную экспертизу в Хабаровске, но не могут получить на руки оригинал документа.

Несмотря ни на что, сельчане продолжают бороться за то, чтобы вернуть себе землю.

Полностью интервью с Ириной Лантуховой и Татьяной Будник можно прочитать на сайте Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».

Просмотров всего: 1002

#происшествия #сельское хозяйство #суды

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Это проблема множества сельчан. Несколько лет тому назад земля начала пользоваться спросом и поэтому появились желающие "взять Ее незадорого". Не знаю, как шёл процесс, но весьма странное решение. Надо добиваться отмены этого решения или идти иным путём. К сожалению обманы с землёй набирают свои обороты.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

«Бенефициар» кассовой реформы РФ найден мёртвым в Лондоне
Общество

Медики прокомментировали случай в перинатальном центре, по которому ведется прокурорская проверка
Происшествия

Амурчанка утонула в реке в Пояркове
Общество

В Благовещенске суд рассмотрит дело об использовании символики мультсериала «Маша и Медведь»