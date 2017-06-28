Жители амурского села Черниговка лишились своей земли

72 жителя села Черниговка Свободненского района подали заявления в суд, потому что у них отняли землю. В 2010 году сельчане – собственники участков – передали ее в пользование СПК «Черниговский», а спустя годы оказалось, что на основании поддельных документов у земли появился новый хозяин. О своей проблеме Ирина Лантухова и Татьяна Будник рассказали в программе «Альфа-канала» «Простые вопросы».

В 2010 году жители Черниговки оформили право собственности на землю. После пайщики передали свои участки в пользование СПК «Черниговский», на то время действовавший на территории села.

Через пять лет, в 2015-м, сельчане получили налоговое уведомление, в котором они значились собственниками участков только восемь месяцев из 12-ти. Жители Черниговки обратились в прокуратуру. Прокурор истребовал документы из налоговой службы, среди которых оказался акт приема-передачи земли обществу с ограниченной ответственностью, которое пришло на смену СПК «Черниговский». Под актом стояли подписи жителей села, хотя, последние утверждают, что ничего не подписывали.

Собственники земли обратились в полицию и в суд с тем, чтобы признать этот акт незаконным. Однако суд вынес решение не в пользу истцов, так как почерковедческая экспертиза была проведена по копиям. Жители села готовы оплатить полноценную экспертизу в Хабаровске, но не могут получить на руки оригинал документа.

Несмотря ни на что, сельчане продолжают бороться за то, чтобы вернуть себе землю.

Полностью интервью с Ириной Лантуховой и Татьяной Будник можно прочитать на сайте Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».

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#происшествия #сельское хозяйство #суды

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Василий Кленин