В ДальГАУ с 2018 года будут готовить новых специалистов – дорожников

Фото пресс-службы правительства Амурской области

Дорожников будут гововить в Дальневосточном ГАУ. Набор целевиков планируется начать с 2018 года, на бюджетные места – с 2019-го. В скором времени на стажировку в Тихоокеанский государственный университет (Хабаровск) отправятся преподаватели вуза. Об этом губернатору Приамурья рассказал ректор ДальГАУ Павел Тихончук.

«Специалисты дорожной отрасли всегда были востребованы у нас в области. Тем более что сегодня в регионе уделяется большое внимание строительству дорог. Это связано с реализацией многих проектов, в том числе строительства моста через реку Амур и логистического центра на территории ТОР. Возникла острая необходимость открытия специальности по подготовке специалистов дорожной отрасли», – цитирует Павла Тихончука пресс-служба областного правительства.

Уже есть бессрочная лицензия по направлению «промышленно-гражданское строительство», в рамках которого будет открыт профиль по дорожному строительству. Состоялась поездка в Хабаровск в Тихоокеанский государственный университет, где готовят таких специалистов. Благовещенских преподавателей отправят на стажировку.

Пока в ДальГАУ на обучение на новую специальность планируют набрать 22 человека. Не исключено, что в дальнейшем эти цифры увеличат.

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#вузы #губернатор #строительство

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Нино Кохреидзе