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сегодня, 10:36 0

В Благовещенске вынесли приговор мужчине, который устроил стрельбу из-за водоотвода

В Благовещенске вынесли приговор мужчине, который устроил стрельбу из-за водоотвода
Фото: slavicsac.com

Житель Благовещенска, выстреливший в соседа по гаражу, отправится в колонию почти на три года. Благовещенский городской суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда и постановил взять амурчанина под стражу в зале суда.

Преступление произошло в областном центре еще в 2013 году. Тогда четверо владельцев гаражей собрались вместе, чтобы обсудить вопрос, связанный с прокладкой водоотвода в районе гаражного массива. В процессе выпили и решили позвонить пятому участнику, попросив приехать. При этом один из благовещенцев, будучи уже нетрезвым, пошутил, что сожжет гараж, если тот не приедет.

В итоге амурчанин воспринял это как угрозу и явился на встречу вооруженным травматическим пистолетом «ОСА», из которого и выстрелил в обидчика. «Таким образом, умышленно причинил ранение грудной клетки с повреждением легкого, с последующими осложнениями, которое является опасным для жизни и по этому признаку квалифицируется как причинившее тяжкий вред здоровью», – комментирует пресс-служба Благовещенского горсуда.

Сам подсудимый свою вину в совершении преступления не признал.

Суд приговорил амурчанина к 2,6 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Стрелка взяли под стражу в здании суда.

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#криминал #происшествия #суды

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