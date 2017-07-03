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сегодня, 10:32 0

В забайкальском лагере произошло массовое отравление детей

В забайкальском лагере произошло массовое отравление детей
Фото: ysia.ru

ЧП в Забайкальском крае: 12 воспитанников детского лагеря «Аргунь», расположенного в селе Тасей Читинского района, попали в больницу с отравлением. Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

По информации ведомства, пострадавшим детям в возрасте от 7 до 15 лет поставлен диагноз – инфекционный гастроэнтерит лёгкой степени. Десять ребят доставлены в краевую инфекционную больницу, ещё двое – в городскую больницу Читы.

В управлении Следственного комитета по Забайкальскому краю сообщили о начатой доследственной проверке по факту произошедшего.

«В ближайшее время следователи побывают в детском лагере, где опросят воспитанников и персонал детского учреждения, затребуют необходимые документы. Будут опрошены также дети, госпитализированные в больницу. Процессуальное решение будет принято после выяснения всех обстоятельств инцидента», – отметили в Следственном комитете.

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#дети #здоровье #отдых #происшествия

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