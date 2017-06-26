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Амурские депутаты: средства на лекарства для людей с редкими заболеваниями должен выделять центр

Амурские депутаты: средства на лекарства для людей с редкими заболеваниями должен выделять центр
Фото: www.zsamur.ru

Обеспечение лекарствами больных орфанными (редкими) заболеваниями должны взять на себя федеральные органы власти. С таким предложением выступил в Благовещенске представитель псковского регионального парламента Александр Котов. Выступление прошло в рамках встречи парламентских ассоциаций.

В Благовещенске встретились депутаты законодательных органов регионов северо-запада России, Забайкалья и Дальнего Востока. Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов обратил внимание на больных редкими заболеваниями.

Спикер амурского парламента Константин Дьяконов высказал солидарную позицию: «Уровень обеспеченности лекарственными препаратами пациентов с орфанными заболеваниями значительно ниже, чем федеральных льготников, получающих лекарственные препараты по нескольким программам, финансируемым из федерального бюджета», – пояснил он. В Амурской области, например, в региональный сегмент федерального регистра лиц, страдающих орфанными заболеваниями, включены 84 пациента: 43 взрослых и 41 ребенок. Стоимость лечения одного пациента варьируется от 30 тысяч до 29 миллионов рублей в год.

Поэтому спикер амурского парламента, а также остальные участники совещания поддержали направленную в Госдуму законодательную инициативу псковских коллег, предусматривающую закрепление за федеральным органом исполнительной власти полномочия по организации обеспечения граждан лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для лечения больных с редкими заболеваниями.

На встрече парламентарии рассмотрели много других вопросов, например, безопасность массовой перевозки детей в автобусах, а также целый блок экологических вопросов, связанных с пользованием недрами, природоохранным законодательством и решением мусорной проблемы. Депутаты отметили, что отсутствие необходимых технологий раздельного сбора и переработки отходов, недостаток финансовых средств создает у субъектов Российской Федерации определенные трудности в процессе перехода к новой системе обращения с отходами. Со своими предложениями региональные депутаты решили обратиться к председателю Госдумы Вячеславу Володину, сообщает сайт Законодательного собрания Амурской области.

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#заксобрание #здоровье #областная власть

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Комментарии
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  • Петрович Я

    Петрович Я
    24 минуты назад

    инициатива правильная, но на мой взгляд все равно нужно делать какие-то разграничения по финансовой составляющей. Чтоб, допустим, те больные, чье лечение суммарно за год ниже ста тысяч (я утрированно), те получают финансирование на лечение с регионального бюджеты, а выше - уже федерация. Потому что, мне кажется, что всех все равно федерация не зпберет

  • vertex

    vertex
    16 минут назад

    Заберет 17 км всех, если перенаселение на том участке не будет. Федеральные органы могут взять только на органы. Кобзон в Германии лечился, другой патриот от Волги до Енисея в Баден - Бадене отдыхал от трудов праведных. Ну а горбатый, в горах здоровье поправлял... Прыгунья с шестом обгадила медицину родного города и в Европе рожала, заседая в Госдуме. Так, что все идет по плану...

  • ay

    ay
    10 минут назад

    Крамолу какую-то депутаты несут. Если деньги выделять на простолюдинов простых людей с заболеваниями, то что ж останется "самым центровым" из центра?

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