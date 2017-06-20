Умер автор текстов песен бит-квартета «Секрет» Дмитрий Рубин

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Известный поэт-песенник, сценарист, актёр и музыкант, автор текстов песен бит-квартета «Секрет» – «Привет», «Именины у Кристины», «Алиса» – Дмитрий Рубин скончался на 56-м году жизни. Об этом ТАСС в среду, 5 июня, сообщил участник «Секрета» Андрей Заблудовский.

«Дима Рубин умер», – сказал музыкант. Время и место похорон поэта пока не определены.

В 1982 году Дмитрий Рубин вместе с Максимом Леонидовым и Николаем Фоменко создал ставший знаменитым бит-квартет «Секрет», но вскоре покинул коллектив, уступив место Андрею Заблудовскому. При этом самые главные хиты, стихи к которым написал Дмитрий, остались в репертуаре группы – «Привет», «Алиса», «Именины у Кристины», «Старый ковбой» и другие. Эти песни всегда являлись визитной карточкой бит-квартета.

Песни на стихи Рубина исполняли также Алла Пугачева, Татьяна Буланова, Михаил Боярский, Максим Леонидов (вне «Секрета»). В общей сложности, поэт являлся автором или соавтором более 300 песен.

Кроме того, Дмитрий Рубин написал стихи к мюзиклу «Кентервильское привидение», а также сценарии для сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Голландский пассаж», «Морские дьяволы», «Роковое сходство» и других.

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Алексей Воскобойников