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6июля
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сегодня, 10:03 1

Годовалый ребенок травмирован в ДТП на трассе Благовещенск – Бибиково

Годовалый ребенок травмирован в ДТП на трассе Благовещенск – Бибиково
Фото: blag_dtp

За минувшие сутки на территории Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали дети-пассажиры. Серьезных травм удалось избежать, так как несовершеннолетних перевозили с использованием детских удерживающих устройств, сообщает пресс-служба ГИБДД по Амурской области.

5июля около 10 утра на 14 километре автодороги Благовещенск – Бибиково водитель отечественной «волги» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Toyota Raum. Иномарка, в которой находился годовалый ребенок, съехала с проезжей части и опрокинулась. Травмы получил маленький пассажир, а также водитель «тойоты»,

В этот же день в Благовещенске около 18:00 помощь медиков потребовалась еще одному ребенку. На регулируемом перекрестке улиц 50-летия Октября – Конная водитель Toyota Opa при повороте налево не пропустил автомобиль Toyota Vista, который двигался во встречном направлении. В результате происшествия пострадала 7-летняя девочка-пассажир автомобиля Toyota Opa.

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#ДТП

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Комментарии
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  • maxsim1871

    maxsim1871
    48 минут назад

    Ребят!, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://vkk.me/nicoden

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