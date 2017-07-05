Амурчане из-за аномальной жары могут остаться без света

Фото: Pradel-online.de

В Приамурье установилась аномальная жара. Согласно прогнозам синоптиков, максимальные температуры воздуха достигают отметки +38 градусов. Энергетики предупреждают, что жители региона могут остаться без света. Сейчас готовятся резервные схемы для подключения потребителей в случае аварий.

Повышение температуры способствует расширению металла, что приводит к удлинению и провисанию проводов, при этом снижается безопасное расстояние до земли, строений, деревьев, и может произойти аварийное отключение электроэнергии или несчастный случай, сообщает пресс-служба АО «ДРСК». Электрики уже готовят резервные линии, которые позволят избежать обесточивания населенных пунктов и объектов социального значения. Проводится осмотр линий электропередач, перетягиваются провода. Грозы и порывы ветра заставляют работников ДРСК срочно вырубать деревья, находящиеся в непосредственной близости от ЛЭП.

Жара стала причиной и резкого увеличения числа природных пожаров. В Хабаровском крае и Амурской области зарегистрировано 38 лесных пожаров в 5-километровой зоне от ЛЭП ДРСК. Энергетики приняли соответствующие меры, чтобы сохранить оборудование и обеспечить его нормальную работу.

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Нина Гвоздкова