Дожди и вожди: промокший Жириновский потребовал разогнать Мосгидромет

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Председатель ЛДПР Владимир Жириновский потребовал разогнать Московский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Мосгидромет). По словам партийного лидера, он промок до нитки из-за того, что не получил от синоптиков своевременного предупреждения о приближающемся дожде. Об этом сообщает РИА Новости.

Метеорологи прокомментировали заявление либерал-демократа. По словам главного специалиста Гидрометцентра России Марина Макарова, предсказать время появления дождевой тучи над каждым конкретным человеком невозможно, а общий прогноз был дан.

«Общий прогноз по дождю был, а предсказать время появления дождевой тучи над головой каждого человека невозможно. При этом на новом сайте Гидрометцентра запущена прогностическая карта осадков на два часа вперед. Но она тоже не даёт стопроцентной точности», – отметила Макарова.

С начала июля в Центральной России наблюдается аномально холодная погода с большим количеством осадков.

Как сообщало Амур.инфо, ранее в МЧС предложили наказывать синоптиков за неточный и несвоевременный прогноз погоды. «Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды», – заявил в начале июня глава МЧС Владимир Пучков.

В Росгидрометцентре на это ответили, что в организации уже существует практика лишать сотрудников премий за «неоправдавшийся» прогноз, поэтому в дополнительных штрафах смысла нет.

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#погода #политика #российская власть

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Алексей Воскобойников