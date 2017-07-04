В Тынде защитили трудовые права 430 работников теплоснабжающего предприятия

Нарушения трудового законодательства обнаружила прокуратура Амурской области в ООО «ЖДК – Энергоресурс». 430 работников перевели на неполный рабочий день. Между тем уведомление о сокращении рабочего времени сотрудники получили менее чем за два месяца.

Установлено, что генеральный директор ООО «ЖДК – Энергоресурс» 28 апреля этого года издал приказ об установлении с 1 июля неполного рабочего времени. Однако об этом сотрудников известили только 4 мая – менее чем за два месяца. В итоге были нарушены требования части 2 статьи 74 Трудового кодекса РФ. Для защиты прав 430 человек тындинский городской прокурор 20 июня внес протест на незаконный приказ. В итоге его отменили до начала фактического действия.

Таким образом, благодаря принятым мерам, удалось избежать массового нарушения трудовых прав работников, сообщает прокуратура Амурской области.

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Нино Кохреидзе