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Везде погода ясная: прогноз погоды в Амурской области на 6 июля

Везде погода ясная: прогноз погоды в Амурской области на 6 июля
Фото: www.tinydog.ru

6 июля, в четверг, в Амурской малооблачно, без осадков. Ветер западного, юго-западного направления разовьет скорость до 2-7, с порывами до 14 метров в секунду. Термометры покажут +33...+38 градусов.

В Благовещенске небо безоблачное, солнце жаркое. Скорость юго-западного ветра составит 2-7, в порывах до 11 метров в секунду. В 6 утра в городе было +24 градуса, днем температура поднимется до +35...+37, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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Комментарии
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  • maxsim1871

    maxsim1871
    48 минут назад

    Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://vkk.me/nicoden

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