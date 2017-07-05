Везде погода ясная: прогноз погоды в Амурской области на 6 июля

Фото: www.tinydog.ru

6 июля, в четверг, в Амурской малооблачно, без осадков. Ветер западного, юго-западного направления разовьет скорость до 2-7, с порывами до 14 метров в секунду. Термометры покажут +33...+38 градусов.

В Благовещенске небо безоблачное, солнце жаркое. Скорость юго-западного ветра составит 2-7, в порывах до 11 метров в секунду. В 6 утра в городе было +24 градуса, днем температура поднимется до +35...+37, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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Нина Гвоздкова