Россия выйдет на полное импортозамещение через 5-7 лет

Фото: postfactum.ks.ua

В течение 5-7 лет Россия сможет полностью заместить импортное продовольствие. Заявление министра сельского хозяйства России Александра Ткачева опубликовал «Интерфакс». Министр сообщил, что за последние годы страна сократила импорт в 2,5 раза.

«Российское село, агропромышленный комплекс за последние годы серьезно развивается. Мы прирастаем в объемах производства, мы прирастаем в качестве и, конечно, возвращаемся на свою российскую землю, образно выражаясь, тем самым вытесняя с торговой полки, прежде всего, на разных уровнях импортную продукцию. За последние три года мы практически сократили импорт продовольствия из разных стран в 2,5 раза. Это огромное завоевание, это огромная победа наших селян, крестьян», – сказал Ткачев на открытии Всероссийского дня поля–2017 в Казани.

По его словам, аграриям оказывается серьезная поддержка со стороны федерального бюджета и региональных бюджетов.

«Мы выполняем сегодня историческую миссию – никогда еще ни Советский Союз, ни Россия не была близка так к ее реализации – продовольственная программа, а именно через 5 лет, по отдельным видам продукции, может быть, через 7 лет мы полностью заместим, мы полностью сможем производить в полном объеме продукты питания российского производства. То есть полностью закрыть дефицит и, более того, выходить на другие рынки, заниматься активно экспортом и, естественно, на этом зарабатывать», – сказал Ткачев.

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#российская власть #сельское хозяйство

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Нино Кохреидзе