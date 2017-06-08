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сегодня, 08:00 16

Россия выйдет на полное импортозамещение через 5-7 лет

Россия выйдет на полное импортозамещение через 5-7 лет
Фото: postfactum.ks.ua

В течение 5-7 лет Россия сможет полностью заместить импортное продовольствие. Заявление министра сельского хозяйства России Александра Ткачева опубликовал «Интерфакс». Министр сообщил, что за последние годы страна сократила импорт в 2,5 раза.

«Российское село, агропромышленный комплекс за последние годы серьезно развивается. Мы прирастаем в объемах производства, мы прирастаем в качестве и, конечно, возвращаемся на свою российскую землю, образно выражаясь, тем самым вытесняя с торговой полки, прежде всего, на разных уровнях импортную продукцию. За последние три года мы практически сократили импорт продовольствия из разных стран в 2,5 раза. Это огромное завоевание, это огромная победа наших селян, крестьян», – сказал Ткачев на открытии Всероссийского дня поля–2017 в Казани.

По его словам, аграриям оказывается серьезная поддержка со стороны федерального бюджета и региональных бюджетов.

«Мы выполняем сегодня историческую миссию – никогда еще ни Советский Союз, ни Россия не была близка так к ее реализации – продовольственная программа, а именно через 5 лет, по отдельным видам продукции, может быть, через 7 лет мы полностью заместим, мы полностью сможем производить в полном объеме продукты питания российского производства. То есть полностью закрыть дефицит и, более того, выходить на другие рынки, заниматься активно экспортом и, естественно, на этом зарабатывать», – сказал Ткачев.

Просмотров всего: 292

#российская власть #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • EvgenZ

    EvgenZ
    2 часа назад

    Главное пообещать, а там либо падишах помрет, либо осел сдохнет. )))

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Заменим импортные персики отечественным картофелем?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Что? И бананы морозоустойчивые выведут?

  • full

    full
    1 час назад

    Ткачев забыл, как стал министром, подняв сельское хозяйство Турции в рамках классической Потемкинской деревни. Или не забыл, хочет и нам ее втюхать?

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад



    В течение 5-7 лет Россия сможет полностью заместить импортное продовольствие



    дай бох, штоп китайцы не перестали кормить... передохнем за 5-7 лет

  • tt12blg

    tt12blg
    1 час назад

    Очередное вранье, бандита и вора ткачева.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    tt12blg

    Очередное вранье, бандита и вора ткачева.



    Cейчас по новостям послушал про 5G уже делают, а в деревне козлюкино сортир деревянный не могут построить

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Такой бред может говорить, очень не далекий человек...

    В нынешнем мире, в глобальной экономики, не может быть полного импорта замещения... и ко всему прочему , как бы это ни странно звучало, это благо для наших производителей, потому как только в честной конкуренции рождается качественный продукт, за оптимальные деньги...

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Vlad2



    В течение 5-7 лет Россия сможет полностью заместить импортное продовольствие



    дай бох, штоп китайцы не перестали кормить... передохнем за 5-7 лет



    Даже раньше...зато торгаши перестанут продавать лук узбекский из - за речки

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    Maikl

    Такой бред может говорить, очень не далекий человек... В нынешнем мире, в глобальной экономики, не может быть полного импорта замещения... и ко всему прочему , как бы это ни странно звучало, это благо для наших производителей, потому как только в честной конкуренции рождается качественный продукт, за оптимальные деньги...



    ППЦ! Сам додумался, или в тырнете вычитал ? Дауш... качественный продукт ввиде картошки с помидорами Россия может вырастить только в звериной конкуренетной борьбе с транснациональными корпорациями . Еще раз ППЦ.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    В нынешнем мире без статьи о спекуляции не обойтись, с расстрелом и конфискацией, тогда местные бабушки с огородами станут олигархами, со своими качественными засолами и Нифашев разбогатеет с квашенкой.

  • Vlad2

    Vlad2
    52 минуты назад

    vertex

    В нынешнем мире без статьи о спекуляции не обойтись, с расстрелом и конфискацией, тогда местные бабушки с огородами станут олигархами, со своими качественными засолами и Нифашев разбогатеет с квашенкой.



    Виталя, меня удивляет ваша неосведомленность глобальных экономических вопросах.

    Спекуляция - это суть рыночной экономики. Если по простому, по русски - купил - перепродал... и по новой... Только не путай с "украл, выпил, в тюрьму", хотя... это основополагающий прЫнцып росеянского рынка, правда без "в тюрьму". )))

  • maxsim1871

    maxsim1871
    48 минут назад

    Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://vkk.me/nicoden

  • Maikl

    Maikl
    47 минут назад

    Vlad2
    Maikl

    Такой бред может говорить, очень не далекий человек... В нынешнем мире, в глобальной экономики, не может быть полного импорта замещения... и ко всему прочему , как бы это ни странно звучало, это благо для наших производителей, потому как только в честной конкуренции рождается качественный продукт, за оптимальные деньги...



    ППЦ! Сам додумался, или в тырнете вычитал ? Дауш... качественный продукт ввиде картошки с помидорами Россия может вырастить только в звериной конкуренетной борьбе с транснациональными корпорациями . Еще раз ППЦ.


    Это основные концепции экономики.. и картохе и помидорам нужны "конкуренты"

    Спорить не вижу смысла.. почитайте литературу по экономике

  • Maikl

    Maikl
    12 минут назад

    Maikl
    Vlad2
    Maikl

    Такой бред может говорить, очень не далекий человек... В нынешнем мире, в глобальной экономики, не может быть полного импорта замещения... и ко всему прочему , как бы это ни странно звучало, это благо для наших производителей, потому как только в честной конкуренции рождается качественный продукт, за оптимальные деньги...



    ППЦ! Сам додумался, или в тырнете вычитал ? Дауш... качественный продукт ввиде картошки с помидорами Россия может вырастить только в звериной конкуренетной борьбе с транснациональными корпорациями . Еще раз ППЦ.


    Это основные концепции экономики.. и картохе и помидорам нужны "конкуренты"

    Спорить не вижу смысла.. почитайте литературу по экономике


    Вы действительно думаете, что если картоха российская, то она обязательно высокого качества, и по низкой цене будет?))

  • vertex

    vertex
    8 минут назад

    Vlad2

    vertex

    В нынешнем мире без статьи о спекуляции не обойтись, с расстрелом и конфискацией, тогда местные бабушки с огородами станут олигархами, со своими качественными засолами и Нифашев разбогатеет с квашенкой.



    Виталя, меня удивляет ваша неосведомленность глобальных экономических вопросах.

    Спекуляция - это суть рыночной экономики. Если по простому, по русски - купил - перепродал... и по новой... Только не путай с "украл, выпил, в тюрьму", хотя... это основополагающий прЫнцып росеянского рынка, правда без "в тюрьму". )))



    А производство местное какую нишу занимает в данном деле, рабочие места для местного населения, хотя производство изничтожили еще после развала более 100 предприятий только по Благовещенску. Проще кондитерку москвичу отдать и выпускать дерьмо с заменителями дешевыми и аборигенов за 12 тыров местных нанять, чтобы и день и ночь на линии по 12 часов под видеокамерами горбатились со всякими придуманными штрафами, как и на других предприятиях, поссать не вовремя сходил или посмотрел косо на бугра - штраф. Вот и будешь со всеми штрафами за семеру пахать, пока не сдохнешь. Это импортозамещение?

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