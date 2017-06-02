«Человек-паук: Возвращение домой», «Институт Роузвуд» – кинопремьеры недели

Фото: dailymotion.com

На этой неделе в благовещенских кинотеатрах стартуют четыре киноновинки. Зрители увидят одну из главных премьер лета – «Человек-паук: Возвращение домой» – это очередная история о Человеке-пауке при участии Железного человека Тони Старка. Кроме того, благовещенцам покажут мультфильм «Сказ о Петре и Февронии»; фильм ужасов «Эксперимент "Офис"» и триллер от Джеймса Франко «Институт Роузвуд». Амур.инфо рассказывает об очередных новинках в кино.

Человек-паук: Возвращение домой

Сценарий фильма основан на комиксах Marvel Comics Стэна Ли и Стива Дитко. Лента является вторым перезапуском франшизы серии фильмов о Человеке-пауке и шестнадцатой картиной кинематографической вселенной Marvel. Главного героя играет Том Холанд – он же сыграл «паука» в фильме «Первый мститель: противостояние».

После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-что… Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.

Актеры: Том Холланд, Роберт Дауни мл., Майкл Китон, Мариса Томей, Джон Фавро, Гвинет Пэлтроу. Режиссер: Джон Уоттс.

Фильм покажут во всех благовещенских кинотеатрах.

Сказ о Петре и Февронии

Сюжет фильма основан на истории Петра и Февронии. XIII век. Злодей захватил власть в Муромском княжестве. Только отважный воин Петр выходит на бой со злодеем и побеждает его. Но ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя княжества. Целительница Феврония готова применить свой дар, чтобы спасти Петра. Между молодыми людьми вспыхивает настоящее чистое чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря на множество препятствий.

Актеры: Владислав Юдин, Юлия Горохова, Иван Охлобыстин, Владимир Антоник. Режиссеры: Юрий Рязанов, Юрий Кулаков.

Мультфильм покажут в киноцентре «Благовещенск», ДК Профсоюзов и одном из кинотеатров ТРЦ «Острова».

Эксперимент «Офис»

Фильм ужасов, который вышел в мировой прокат еще в сентябре 2016 года, дошел до российских кинотеатров только сейчас.80 сотрудников международной корпорации заблокированы в многоэтажном офисном здании. По внутренней связи компании неизвестный голос призывает их участвовать в смертельной игре на выживание. Они должны будут выполнить ряд изощренных заданий, первое из которых – убить коллег, вызывающих наибольшее раздражение. Иначе устроители эксперимента пустят в расход всех. Игра началась!

Актеры: Джон Галлахер мл., Тони Голдуин, Адриа Архона, Джон К. МакГинли. Режиссер: Грег МакЛин.

Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск» и одном из кинотеатров ТРЦ «Острова».

Институт Роузвуд

В основу сюжета легла реальная история, которая произошла в начале 2000-х годов в Институте Роузвуд до его закрытия. Джеймс Франко во время съемок триллера занял не только кресло режиссера, но также выступил продюсером ленты и исполнил главную роль.

Действие фильма происходит в Балтиморе в 19-м веке. Изабель Портер глубоко опечалена ранней смертью родителей. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, девушка решает отправиться на отдых в набирающий популярность институт Роузвуд. Позже она узнает, что за фасадом заведения, в котором молодым дамам оказывают психологическую помощь, скрывается нечто совершенно противоположное. Над пациентками ставятся жестокие псевдонаучные эксперименты по модификации личности и управлению сознанием.

Актеры: Джеймс Франко, Элли Галлерани, Тим Блейк Нельсон, Лори Сингер, Винсент Альвас, Памела Андерсон. Режиссеры: Джеймс Франко, Памела Романовски.

Ленту можно посмотреть в ДК Профсоюзов.

С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться в разделе «Афиша» на сайте Амур.инфо.

Просмотров всего: 160

#жизнь

распечатать

Екатерина PL