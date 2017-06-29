6 июля: поцелуи, битлы, Марк Шагал и Фрида Кало

Фото: mold.su

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. Этот праздник впервые придумали в Великобритании. Во многих городах в этот день проходят различные конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть различные призы и подарки.

С поцелуями связано немало достижений и рекордов. Так, в 1990 году американец А. Е. Вольфрам из Миннесоты за 8 часов поцеловал 8001 человека во время фестиваля, проходившего в его штате. Первый поцелуй на экране был показан в 1896 году. Его запечатлели Мэй Ирвин и Джон С. Райе в 30-секундном ролике Томаса Эдисона под названием «Поцелуй».

Самый насыщенный поцелуями фильм – «Дон Жуан» 1926 года. В нём насчитали 191 поцелуй.

Самый продолжительный поцелуй в истории кино продемонстрировали Реджис Туми и Джейн Ваймен – они целовались на протяжении 185 секунд в фильме «Ты сейчас в армии» (1940), что занимает 4 % всей продолжительности фильма.

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Ровно 60 лет назад на празднике, проходившем в ливерпульском пригороде Вултоне, произошла судьбоносная встреча 16-летнего Джона Леннона и 15-летнего Пола Маккартни. Вскоре юные музыканты стали вместе писать собственные песни.

К ним присоединился гитарист Джордж Харрисон, а в 1962 году – ударник Ринго Старр. Ребята назвали свою группу The Beatles и, подобно другим ливерпульским ансамблям, выступали в небольших клубах.

В 1961 году их менеджером стал Брайен Эпстайн, молодой торговец грампластинками. Он придумал ребятам новый имидж: вместо кожаных курток появились дорогие строгие костюмы.

После выступления The Beatles в лондонском эстрадном театре «Палладиум» в 1963 году, они прославились на всю страну, а сенсационный успех на американском телевидении годом позже принес им международную известность.

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130 лет назад родился российский и французский художник Марк Шагал. Всё его творчество изначально автобиографично и лирически-исповедально. Уже в ранних его картинах доминируют темы детства, семьи, смерти, глубоко личностные и в то же время «вечные».

Вглядываясь в архаику, в иконы и лубок, Шагал примыкает к футуризму и предугадывает будущие авангардные течения. К середине XX века его авторитет художника получил мировое звучание.

Работа над иллюстрациями к Библии по заказу Воллара предопределила главную тему его позднего творчества. С 1955 года началась работа над «Библией Шагала» – так именуют огромный цикл живописных полотен, раскрывающих мир прародителей еврейского народа в эмоциональной и яркой, наивно-мудрой форме.

Музеи художника существуют в Хайфе и Ницце; в 1992 году дом-музей Шагала открылся в его родном городе Витебске.

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120 лет назад родился русский поэт-имажинист, прозаик, драматург Анатолий Мариенгоф. Стихи он начал писать еще с отрочества. В 1914 году Анатолий издает журнал «Мираж», заполняя его более чем наполовину собственными стихами, рассказами, статьями.

В начале 20-х в издательстве «Имажинисты» выходит семь стихотворных сборников Мариенгофа. Поэт приобретает известность.

Тесная дружба, связывающая Мариенгофа с Есениным, переплетает их биографии – осенью 1919 года они поселяются вместе и на несколько лет становятся почти неразлучны.

Мариенгоф написал более десяти больших пьес и множество скетчей, несколько прозаических произведений, около десяти сценариев.

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110 лет назад родилась известная мексиканская художница Фрида Кало. Жизненный девиз Фриды можно выразить одной её фразой: «В самом деле, зачем мне ноги, если у меня есть крылья, чтобы летать?».

Впервые за кисть и краски Фрида взялась, когда после аварии была прикована к постели в течение года. Над её кроватью висело зеркало, и был укреплен подрамник, дававший ей возможность писать картины лёжа. 70 % работ художницы – это автопортреты. «Я пишу себя, потому что много времени провожу в одиночестве и потому что являюсь той темой, которую знаю лучше всего», – говорила она.

В своей живописи Кало использовала множество символов мексиканской культуры, возникших ещё в доиспанский период. В 1939 году в Париже состоялась выставка мексиканского искусства. Картины Фриды стали сенсацией, а одна из них была приобретена Лувром.

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Алексей Воскобойников