В День семьи, любви и верности для благовещенцев устроят праздник
В этом году празднование Дня семьи, любви и верности пройдет на набережной Амура, в городских парках, учреждениях культуры и в территориальных отделах города. Основная праздничная программа запланирована на набережной. Она начнется с 17:00 фестивальным движением «Культурный город» и выставкой-ярмаркой работ ДПИ.
Жителей и гостей города ждут три интерактивные зоны, сообщает пресс-служба городской администрации.
Зона познавательно-развлекательная:
– музыкальная школа, где выступит преподавательский состав музыкальной школы;
– художник, создающий в режиме онлайн картины в стиле sprayart: выставка картин;
– «Вобламаркет» – местные молодые и талантливые производители презентуют эксклюзивный товар, начало в 17:00.
Зона детского досуга:
– детский центр гармоничного развития – мастер-классы по творчеству (рисование и другие) и презентация услуг центра. Ростовая кукла Горошинка будет приглашать участников к своей площадке; возможно, будет работать фотозона;
– группа туристических компаний; работа детского аквагримера; мастер-класс по изготовлению деревянных птичек и мастер-класс по росписи футболок; семейный баннер-раскраска; запуск корабликов по реке; сладкие угощения; ростовой мишка; розыгрыш путевки в лагерь «Белые горы».
Зона красоты и здоровья:
– медицинская клиника – консультации специалистов центра по репродуктивному здоровью (репродуктолога и эмбриолога);
– магазин натуральной косметики – презентация натуральной косметики, в том числе духов; конкурс по определению аромата; розыгрыш призов;
– презентационная площадка с распродажей крем-меда – экологически чистый таежный мед с добавлением диких ягод и орехов;
– эко-продукты – гранола, печенье, чай; презентационная площадка с дегустацией и распродажей;
– семейные фотозоны.
В случае неблагоприятных погодных условий мероприятие переносится на 9 июля в район бронекатера на набережной Амура. Время прежнее.
Амур.инфо знакомит читателей и с другими мероприятиями в честь Дня семьи, любви и верности.
|
Время
|
Наименование
|
Место проведения
|
10:00
|
Мастер-класс по работе с глиной (6+)
|
Дом ремесел
|
11:00
|
Мастер-класс в технике бисероплетение (12+)
|
Дом ремесел
|
17:00
|
Вобламаркет
|
набережная Амура у ротонды
|
18:00
|
Праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности
|
набережная Амура
|
18:00
|
Выставка-ярмарка работ ДПИ, посвященная празднику
|
набережная Амура
|
19:00
|
Интерактивные площадки для всей семьи
|
набережная Амура у ротонды
|
17:00
|
Культурный уикенд для жителей Благовещенска, посвященный Дню семьи, любви и верности
Первый этап вокального конкурса «Дружба зажигает!»
|
парк Дружбы
|
18:00
|
Концерт эстрадно-джазового оркестра Amur Jazz Band
|
Сцена Городского парка культуры
|
19:00
|
Культурный уикенд для жителей города Благовещенска», посвященный Дню семьи, любви и верности
|
Площадь ОКЦ
|
18:00
|
Праздничные мастер-классы:
– «Ромашка из конфеты»;
– «Открытка»
|
ДК, Плодопитомник
|
18:00
|
Работа открытой фотозоны «Семья»
|
ДК, Плодопитомник
|
19:00
|
Концертная программа «Русская семья любовью сильна!»
|
ДК, Плодопитомник
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