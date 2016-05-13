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сегодня, 10:17 0

В День семьи, любви и верности для благовещенцев устроят праздник

В День семьи, любви и верности для благовещенцев устроят праздник

В этом году празднование Дня семьи, любви и верности пройдет на набережной Амура, в городских парках, учреждениях культуры и в территориальных отделах города. Основная праздничная программа запланирована на набережной. Она начнется с 17:00 фестивальным движением «Культурный город» и выставкой-ярмаркой работ ДПИ.

Жителей и гостей города ждут три интерактивные зоны, сообщает пресс-служба городской администрации.

Зона познавательно-развлекательная:

– музыкальная школа, где выступит преподавательский состав музыкальной школы;

– художник, создающий в режиме онлайн картины в стиле sprayart: выставка картин;

– «Вобламаркет» – местные молодые и талантливые производители презентуют эксклюзивный товар, начало в 17:00.

Зона детского досуга:

– детский центр гармоничного развития – мастер-классы по творчеству (рисование и другие) и презентация услуг центра. Ростовая кукла Горошинка будет приглашать участников к своей площадке; возможно, будет работать фотозона;

– группа туристических компаний; работа детского аквагримера; мастер-класс по изготовлению деревянных птичек и мастер-класс по росписи футболок; семейный баннер-раскраска; запуск корабликов по реке; сладкие угощения; ростовой мишка; розыгрыш путевки в лагерь «Белые горы».

Зона красоты и здоровья:

– медицинская клиника – консультации специалистов центра по репродуктивному здоровью (репродуктолога и эмбриолога);

– магазин натуральной косметики – презентация натуральной косметики, в том числе духов; конкурс по определению аромата; розыгрыш призов;

– презентационная площадка с распродажей крем-меда – экологически чистый таежный мед с добавлением диких ягод и орехов;

– эко-продукты – гранола, печенье, чай; презентационная площадка с дегустацией и распродажей;

– семейные фотозоны.

В случае неблагоприятных погодных условий мероприятие переносится на 9 июля в район бронекатера на набережной Амура. Время прежнее.

Амур.инфо знакомит читателей и с другими мероприятиями в честь Дня семьи, любви и верности.

Время

Наименование

Место проведения

10:00

Мастер-класс по работе с глиной (6+)

Дом ремесел

11:00

Мастер-класс в технике бисероплетение (12+)

Дом ремесел

17:00

Вобламаркет

набережная Амура у ротонды

18:00

Праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности

набережная Амура

18:00

Выставка-ярмарка работ ДПИ, посвященная празднику

набережная Амура

19:00

Интерактивные площадки для всей семьи

набережная Амура у ротонды

17:00

Культурный уикенд для жителей Благовещенска, посвященный Дню семьи, любви и верности

Первый этап вокального конкурса «Дружба зажигает!»

парк Дружбы

18:00

Концерт эстрадно-джазового оркестра Amur Jazz Band

Сцена Городского парка культуры

19:00

Культурный уикенд для жителей города Благовещенска», посвященный Дню семьи, любви и верности

Площадь ОКЦ

18:00

Праздничные мастер-классы:

– «Ромашка из конфеты»;

– «Открытка»

ДК, Плодопитомник

18:00

Работа открытой фотозоны «Семья»

ДК, Плодопитомник

19:00

Концертная программа «Русская семья любовью сильна!»

ДК, Плодопитомник

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#дети #концерты #праздники

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