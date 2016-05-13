В День семьи, любви и верности для благовещенцев устроят праздник

В этом году празднование Дня семьи, любви и верности пройдет на набережной Амура, в городских парках, учреждениях культуры и в территориальных отделах города. Основная праздничная программа запланирована на набережной. Она начнется с 17:00 фестивальным движением «Культурный город» и выставкой-ярмаркой работ ДПИ.

Жителей и гостей города ждут три интерактивные зоны, сообщает пресс-служба городской администрации.

Зона познавательно-развлекательная:

– музыкальная школа, где выступит преподавательский состав музыкальной школы;

– художник, создающий в режиме онлайн картины в стиле sprayart: выставка картин;

– «Вобламаркет» – местные молодые и талантливые производители презентуют эксклюзивный товар, начало в 17:00.

Зона детского досуга:

– детский центр гармоничного развития – мастер-классы по творчеству (рисование и другие) и презентация услуг центра. Ростовая кукла Горошинка будет приглашать участников к своей площадке; возможно, будет работать фотозона;

– группа туристических компаний; работа детского аквагримера; мастер-класс по изготовлению деревянных птичек и мастер-класс по росписи футболок; семейный баннер-раскраска; запуск корабликов по реке; сладкие угощения; ростовой мишка; розыгрыш путевки в лагерь «Белые горы».

Зона красоты и здоровья:

– медицинская клиника – консультации специалистов центра по репродуктивному здоровью (репродуктолога и эмбриолога);

– магазин натуральной косметики – презентация натуральной косметики, в том числе духов; конкурс по определению аромата; розыгрыш призов;

– презентационная площадка с распродажей крем-меда – экологически чистый таежный мед с добавлением диких ягод и орехов;

– эко-продукты – гранола, печенье, чай; презентационная площадка с дегустацией и распродажей;

– семейные фотозоны.

В случае неблагоприятных погодных условий мероприятие переносится на 9 июля в район бронекатера на набережной Амура. Время прежнее.

Амур.инфо знакомит читателей и с другими мероприятиями в честь Дня семьи, любви и верности.

Время Наименование Место проведения 10:00 Мастер-класс по работе с глиной (6+) Дом ремесел 11:00 Мастер-класс в технике бисероплетение (12+) Дом ремесел 17:00 Вобламаркет набережная Амура у ротонды 18:00 Праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности набережная Амура 18:00 Выставка-ярмарка работ ДПИ, посвященная празднику набережная Амура 19:00 Интерактивные площадки для всей семьи набережная Амура у ротонды 17:00 Культурный уикенд для жителей Благовещенска, посвященный Дню семьи, любви и верности Первый этап вокального конкурса «Дружба зажигает!» парк Дружбы 18:00 Концерт эстрадно-джазового оркестра Amur Jazz Band Сцена Городского парка культуры 19:00 Культурный уикенд для жителей города Благовещенска», посвященный Дню семьи, любви и верности Площадь ОКЦ 18:00 Праздничные мастер-классы: – «Ромашка из конфеты»; – «Открытка» ДК, Плодопитомник 18:00 Работа открытой фотозоны «Семья» ДК, Плодопитомник 19:00 Концертная программа «Русская семья любовью сильна!» ДК, Плодопитомник

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Нина Гвоздкова