Внедорожник пришлось вытаскивать из Зеи вблизи Благовещенска

Фото: instagram.com/blag_dtp

В социальных сетях появились фото с места происшествия на реке Зее в районе Благовещенска. Внедорожник Isuzu Bighorn оказался в воде. Самостоятельно выбраться на берег машина не смогла, и ее вытягивали буксировочным тросом.

Инцидент произошел неподалеку от автомобильного моста через Зею. Как внедорожник оказался в реке, пока неизвестно. В Амурском центре ГЗ и ПБ ИА «Амур.инфо» рассказали, что к ним, как и в ЕДДС Благовещенска, сообщение о происшествии не поступало. Скорее всего, горожане вызволили машину своими силами.

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#происшествия #транспорт

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Александр Авдеев