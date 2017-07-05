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5 июля 2017, 23:23 2

Внедорожник пришлось вытаскивать из Зеи вблизи Благовещенска

Внедорожник пришлось вытаскивать из Зеи вблизи Благовещенска
Фото: instagram.com/blag_dtp

В социальных сетях появились фото с места происшествия на реке Зее в районе Благовещенска. Внедорожник Isuzu Bighorn оказался в воде. Самостоятельно выбраться на берег машина не смогла, и ее вытягивали буксировочным тросом.

Инцидент произошел неподалеку от автомобильного моста через Зею. Как внедорожник оказался в реке, пока неизвестно. В Амурском центре ГЗ и ПБ ИА «Амур.инфо» рассказали, что к ним, как и в ЕДДС Благовещенска, сообщение о происшествии не поступало. Скорее всего, горожане вызволили машину своими силами.

Просмотров всего: 304

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • rediska

    rediska
    8 минут назад

    А на видео видно как катер спасателей стоит в 30 метрах от bighorna. Но зато им информация не поступала)))

  • Allenga

    Allenga
    1 минута назад

    Интересно куда смотрят гимсы, экологии, рыбнадзор и пр.инспекции, когда машины по само не балуйся въезжают в воду, для спуска катеров, гидроциклов и т.д. Причем делают это в местах организованного отдыха людей. На прибрежной территории дышать нечем от выхлопа.

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