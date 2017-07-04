Питомцы благовещенского мини-зоопарка страдают от жары

От аномальной жары в Благовещенске страдают не только люди, но и животные. Так, питомцы благовещенского мини-зоопарка поменяли солнечные ванны на обычные. Несколько раз в день их поливают водой.

Водные процедуры сотрудники зверинца устраивают четыре раза в день. Поливают всех: начиная с медведей и заканчивая дикими кошками. Косолапым, впрочем, в такую жару тяжелее всего. По словам работников зоопарка, медведи могут стоять под поливочным шлангом около получаса. С удовольствием принимают душ и хищные птицы.

Для орлана-белохвоста по имени Кеша такой способ спасения от жары один из любимых. Кеша родом из Тынды. Именно он первым перелетел порог зоопарка. Птица живет здесь уже больше 10 лет.

«Он принимает душ с удовольствием. Поднимает крылья, поворачивается, подставляя все стороны. Мокрый, как петушок ощипанный. Тем не менее, стоит и терпит», – говорит заведующая зоопарком амурского областного института развития образования Галина Казимирова.

Обычно активные зверьки в пекло прячутся в глубь вольера – туда не попадают прямые солнечные лучи. Аномальная жара повлияла не только на поведение, но и на питание животных. Рацион не поменялся, однако порции значительно уменьшились. Любимые лакомства для зверьков в жаркую погоду – творог и вода. А хищники отказываются даже от мяса.

В зоопарке обитает около 120 особей. Кроме дальневосточников здесь живут и экзотические животные. Например, енот-полоскун и носухи любят жить в теплом климате, но даже для них такая погода оказалась невыносимой.

Единственным «островом спасения» для фауны зоопарка стал живой уголок с кондиционером. Здесь обитают попугаи, черепахи, мартышки и другие зверьки, для которых такое амурское лето стало настоящим испытанием.

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#животные #погода

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Александр Авдеев