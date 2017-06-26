Фото: vnd12.ru

В среду, 5 июля, в Белогорске горел продуктовый магазин, расположенный по улице Кирова. Пожар удалось оперативно потушить, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

На то, чтобы локализовать огонь, ушло две минуты, еще спустя две минуты было ликвидировано открытое горение. Пожар уничтожил электронные весы, повреждены холодильная установка, стол и продукты питания.

В настоящее время устанавливаются причина и виновник пожара.

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Александр Авдеев