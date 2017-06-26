Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:37 0

В Белогорске горел продуктовый магазин

В Белогорске горел продуктовый магазин
Фото: vnd12.ru

В среду, 5 июля, в Белогорске горел продуктовый магазин, расположенный по улице Кирова. Пожар удалось оперативно потушить, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

На то, чтобы локализовать огонь, ушло две минуты, еще спустя две минуты было ликвидировано открытое горение. Пожар уничтожил электронные весы, повреждены холодильная установка, стол и продукты питания.

В настоящее время устанавливаются причина и виновник пожара.

Просмотров всего: 247

#Белогорск #МЧС #пожары #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Амурчанин получил огнестрельное ранение в Забайкалье
Происшествия

Четверых благовещенцев обвиняют в 56 кражах из магазинов
Происшествия 4

В Благовещенске спасен мужчина, пытавшийся переплыть Зею
Происшествия 4

В Благовещенске мотоциклист едва не попал под колеса (видео)