Вечернее Амур.инфо 5 июня: газ – в Китай, амурчане – в Москву, Леди Гага – на свадьбу

Вечернее Амур.инфо – это «сливки» текущего дня. То, что в потоке новостей вы могли пропустить, а мы решили вам все-таки рассказать. О публикациях, которые вызвали наибольший интерес у читателей и у самой редакции теперь каждый вечер по будням.

«Сила» есть!

Российский газ пойдёт в Китай неочищенным, но в КНР, кажется, этому только рады – так выгодней. Согласно достигнутой «Газпромом» и китайской CNPC, газ отправится к нашим соседям по «Силе Сибири» 20 декабря 2019 года. Впрочем, неочищенным газ будет только на первых порах – в Приамурье возле Свободного строят Амурский ГПЗ мощностью 49 миллиардов кубометров. Ввод первой очереди – 2021 год.

Гироскутер – не роскошь, а средство для гонок

Юные амурчане приняли участие в гонках на гироскутерах, велосипедах и роликах. Езда «змейкой», эстафеты и даже викторина на знание дорожных знаков – задания в соревнованиях «Дорожный виртуоз» были самые разнообразные. Благовещенские школьники старались изо всех сил. Победила команда «Светофор», почётное второе место – у команды «Зебра».

В Москву лететь накладно

«В Москву! В Москву!» – помните мечту чеховских героинь? Случись сегодня трём сёстрам лететь из Благовещенска в столицу, им пришлось бы раскошелиться тысяч этак на 115. Самые дешёвые билеты, которые сейчас можно приобрести на самолёт до Москвы, стоят от 37 до 39 тысяч рублей. И это ещё эконом! А кто всему виной? Потоки пассажиров, давно раскупивших, что подешевле. Поэтому, граждане, сидите дома – у нас, по крайней мере, тут лето, а в Москве – не пойми что.

Гага, Стас и Приамурье

Как вы думаете, имеет ли Леди Гага отношение к Приамурью? Скажете нет – и ошибётесь. На днях небезызвестный олигарх Авдолян, акционер Qiwi и совладелец угольного месторождения в Амурской области, сыграл свадьбу сына в Лос-Анджелесе. Вели торжество Андрей Малахов и Ксения Собчак. Гвоздями развлекательной программы стали Светлана Лобода, Николай Басков, Стас Михайлов и Леди Гага. Выходит, хоть косвенно, а приняла Гага участие в нелёгкой амурской судьбе.

Губер, дети, пять стволов

Стоило завитинскому физруку посетовать на нехватку пневматики для школьного тира, как приехал губернатор Амурской области Александр Козлов и привёз с собой, как он сам выразился, «пять стволов». Теперь, благодаря своевременной помощи главы региона, местные ребятишки смогут сдавать нормы ГТО и оттачивать стрелковое мастерство.

«Народ разделся до трусов»

Блогеры Амур.инфо пишут о небывалой жаре, установившейся в последнее время в наших краях. Так, Светлана Казачинская авторитетно подтверждает, что температуру можно назвать аномальной и предлагает срочно «выдать погоде аспирин». Сергей Нифашев откликнулся на происходящее стихами: «У нас – июль, жара под сорок. / Народ разделся до трусов. / Отбросив стыд (ненужный мОрок!),/ С себя снимают вся и всё». Заканчивается стихотворение апокалиптически – мол, своими жалобами и нытьём накличем цунами с ливнем. И тогда, пишет автор, «всем капут».

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Нино Кохреидзе