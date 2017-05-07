Амурчанин получил огнестрельное ранение в Забайкалье

Фото: i-sonnik.ru

64-летний житель Амурской области пострадал во время охоты в Забайкальском крае. Он получил огнестрельное ранение из карабина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкалья.

Инцидент произошел 10 июня. В тот день мужчина вместе со своим знакомым отправился на нелегальную охоту. Браконьеры использовали микроавтобус, чтобы выслеживать диких копытных животных. Они двигались по федеральной трассе вблизи лесного массива, когда заметили вышедшую к дороге косулю. Амурчанин выстрелил в нее из охотничьего карабина, ранив животное. Затем косуля была погружена в салон микроавтобуса. Также в машину охотники положили охотничий карабин, забыв его разрядить и поставить на предохранитель.

«Когда они стали занимать свои места в автомобиле, неожиданно, по их словам, прозвучал выстрел, и пуля попала в пострадавшего. Выгрузив косулю из автомобиля, горе-охотники поспешили в больницу за оказанием помощи раненому», – пишет пресс-служба прокуратуры. Мужчину доставили в больницу с огнестрельным слепым пулевым ранением левой ягодичной области, с открытым оскольчатым переломом бедренной кости.

В отношении обоих охотников возбудили уголовное дело («Незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства группой лиц по предварительном сговору»). В настоящее время оно находится в производстве. Кроме того, предстоит выяснить наличие или отсутствие умысла в причинении ранения. С этой целью была назначена судебно-медицинская экспертиза.

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#животные #закон #происшествия

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Александр Авдеев