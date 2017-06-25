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сегодня, 19:05 0

Четверых благовещенцев обвиняют в 56 кражах из магазинов

Четверых благовещенцев обвиняют в 56 кражах из магазинов
Фото: retail-loyalty.org

В Приамурье следователи УМВД окончили расследование уголовного дела, связанного с большим числом краж из магазинов. Обвиняемыми по делу проходят четверо жителей Благовещенска, всего им инкриминируется 56 магазинных краж.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, по версии следствия, трое мужчин 1980 года рождения и женщина 1994 года рождения совершали кражи из магазинов Благовещенска. Из торговых павильонов они похищали косметику, парфюмерию, автотовары, одежду и винно-водочную продукцию. Преступления горожане совершали как поодиночке, так и совместно. Чтобы вынести похищенное из магазинов, использовались различные ухищрения.

Двое фигурантов уголовного дела сейчас находятся под стражей, еще двое – под подпиской о невыезде.

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#закон #криминал #происшествия #торговля

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