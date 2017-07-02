В Благовещенске спасен мужчина, пытавшийся переплыть Зею

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

В среду, 5 июля, на реке Зее спасатели Амурского филиала ДВРПСО спасли жителя Благовещенска, который едва не утонул, отправившись в заплыв. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Патрулируя реку на катере, спасатели Максим Тюрморезов и Игорь Щекин заметили мужчину в районе автомобильного моста. Пловец находился практически на середине Зеи, его несло вниз по течению. Мужчина плыл к берегу, но с трудом держался на воде от усталости.

Спасатели сразу же увеличили скорость и поспешили к пловцу. Ему помогли забраться на катер и доставили на берег. Медицинская помощь спасенному не потребовалась.

Как выяснилось, мужчина отдыхал на берегу Зеи в районе переулка Связной, где оборудовано место массового отдыха. Он решил проверить свои силы и переплыть Зею. Не исключено, что спасенный перед заплывом употреблял спиртные напитки.

«Экстремальный заплыв мог закончиться трагически, – рассказал Максим Тюрморезов. – Когда мы подошли ближе к мужчине, он обрадовался нам. А когда высадили на берег, благодарил за спасение от души, видимо, понял, что не рассчитал свои силы и мог погибнуть».

По состоянию на 5 июля спасатели и государственные инспекторы ГИМС Приамурья спасли 17 человек.

Как сообщало Амур.инфо, похожие случаи произошли на Зее 1 и 2 июля.

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#МЧС #происшествия

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Александр Авдеев