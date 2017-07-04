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В Благовещенске мотоциклист едва не попал под колеса (видео)

В Благовещенске мотоциклист едва не попал под колеса (видео)

В Благовещенске на перекрестке улиц Мухина и Зейской произошло ДТП с участием легковушки и мотоцикла. Водитель двухколесника едва не попал под колеса машины. О происшествии сообщают очевидцы в социальных сетях.

Автомобиль Toyota Premio выполнял поворот налево и не пропустил двигавшегося прямо мотоциклиста. В результате тот потерял управление и проехался по дороге на экипировке, но сразу сумел подняться на ноги.

По словам свидетелей, автомобиль Toyota Premio скрылся с места ДТП. Пользователи соцсетей пишут, что машину будет легко найти по наклейке на борту. Всех очевидцев просят обращаться по телефону 59-46-86.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg.

Просмотров всего: 729

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • EvgenZ

    EvgenZ
    2 часа назад

    Лишить крысёныша на премахе прав на год и за его счёт мото восстановить, будет хорошим уроком.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 часа назад

    На премио вроде ни как не виноват, водитель мота мог скорость снизить . Вообще тут непонятно толком кроме того что мот упал после того как премио проехала.

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    На премио не пропустил моцик при повороте налево. Моцику зеленый горел однозначно. И скорость у моцика на редкость не высокая была, да и лег он вовремя, а так бы поколечился.....

  • starco

    starco
    56 минут назад

    Тот случай, когда мотоциклист все правильно сделал - и скорость невысокая при проезде перекрёстка, и вовремя положил мот.

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