В Благовещенске мотоциклист едва не попал под колеса (видео)

В Благовещенске на перекрестке улиц Мухина и Зейской произошло ДТП с участием легковушки и мотоцикла. Водитель двухколесника едва не попал под колеса машины. О происшествии сообщают очевидцы в социальных сетях.

Автомобиль Toyota Premio выполнял поворот налево и не пропустил двигавшегося прямо мотоциклиста. В результате тот потерял управление и проехался по дороге на экипировке, но сразу сумел подняться на ноги.

По словам свидетелей, автомобиль Toyota Premio скрылся с места ДТП. Пользователи соцсетей пишут, что машину будет легко найти по наклейке на борту. Всех очевидцев просят обращаться по телефону 59-46-86.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg.

Просмотров всего: 729

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Александр Авдеев