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Достижения современной онкологии обсудили на конференции в Благовещенске

Достижения современной онкологии обсудили на конференции в Благовещенске
Фото: strf.ru

Межрегиональная научно-практическая конференция «Достижения современной онкологии» прошла на базе Амурского онкологического диспансера. На мероприятии собралось более 90 специалистов разных направлений из Амурской и Сахалинской областей, Хабаровского и Приморского краев, а также из Москвы.

Онкологи обменялись опытом применения новых лекарственных препаратов, результатами и наработками. «Обновление лекарств, изменение схем лечения в онкологии происходит постоянно, это одна из самых динамично развивающихся отраслей медицины. На конференции специалисты разных клиник рассказали, как новые препараты ведут себя на практике, делились опытом лечения разных видов рака новыми лекарствами», – сообщила заместитель главного врача по медицинской части Амурского онкодиспансера Елена Филиппова.

На научно-практической конференции обсудили новое в терапии лимфомы Ходжкина, стандарты лечения колоректального рака, гормональную терапию рака молочной железы, а также опыт лучевой и радиотерапии.

Такие конференции дают очень многое в плане модернизации лечения онкологии, считают врачи. «К примеру, если сравнить, как десять лет назад лечился рак молочной железы и как сейчас он лечится, – разница огромная! Тенденция идёт к тому, что этот вид рака можно не оперировать, упор будет на химиотерапию», – добавила Елена Владимировна.

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#жизнь #здоровье

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Алекс К

    Алекс К
    23 минуты назад

    какие достижения,если детям и взрослым собирают на лечение в Корее или Израиле?

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