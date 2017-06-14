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сегодня, 17:45 0

Амурчан напугали фейком про женщину с порезанным лицом

Амурчан напугали фейком про женщину с порезанным лицом
Фото: tvzvezda.ru

Одно из амурских информационных агентств на днях всполошило Приамурье. На его сайте вышла статья, в которой говорилось о пропавшей амурчанке Елене Наносовой. Женщину впоследствии, якобы, обнаружили с порезанным лицом ее родственники. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, информация оказалась фейком.

Так, полиция Благовещенска провела проверку по данной публикации. Было установлено, что по указанному в статье адресу данная гражданка не проживает. По факту исчезновения Елены Наносовой в полицию областной столицы обращения не поступали.

Правоохранители проверили все медицинские учреждения, находящиеся на территории Благовещенска. С 30 июня по 4 июля гражданка под таким именем в лечебные учреждения областного центра не поступала. Номер телефона, указанный в публикации, зарегистрирован в другом регионе на гражданку, которая пояснила, что не имеет родственниц и знакомых с такими данными.

«Обращаем внимание представителей средств массовой информации, в том числе информационных агентств и порталов, что в соответствии с ч. 2 ст. 49 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации" журналист обязан проверять достоверность сообщаемой им информации», – пишет пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#закон #происшествия #СМИ

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