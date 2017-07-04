В Благовещенске житель Китая въехал в Россию, несмотря на запрет

44-летний гражданин Китая приехал в Россию через Благовещенскую таможню, несмотря на то, что ему запрещен въезд в страну до августа 2019 года. Иностранца смогли остановить только на Чукотке: в Анадыре его задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России.

В ходе расследования установлено, что гражданин Китая заведомо знал о запрете на въезд в Россию. Тем не менее через неустановленную китайскую туристическую фирму он получил однократную российскую туристическую визу.

15 марта 2017 года иностранец пересек границу РФ на пассажирском транспорте из Хэйхэ в Благовещенск, прошел пограничный контроль в пункте пропуска.

Также установлено, что это не первая его попытка попасть в Россию. Ранее нарушитель оформил новый заграничный паспорт, получил многократную коммерческую визу, после чего на самолете отправился из Харбина в Новосибирск. Однако при прохождении пограничного контроля в Новосибирске факт закрытия въезда в Российскую Федерацию был установлен, и гражданина КНР был отправили обратно в Харбин.

Уголовное дело расследовалось пограничным управлением ФСБ России по Амурской области. 3 июля 2017 года прокуратура Благовещенска направило его в городской суд. За совершение указанного преступления гражданину Китая судом может быть назначено наказание до 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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Василий Кленин